Disse skal utkjempe høstens viktigste TV-kamper

Glem «Stjernekamp» og «Skal vi danse». Det som virkelig blir spennende denne TV-høsten er kampen mellom «Love Island» – og «Ex on the beach» – og dermed også kampen om strømme-seerne.

Det mener ekspert – og TV-sjef i mediebyrået Mediacom, Marianne Massaiu.

– Vi snakker strømming, vi snakker hverdags-TV. Dette er morgendagens-TV, sier Massaiu til VG.

Hun legger ikke skjul på at denne kampen gleder hun seg til. I bare kampen mellom de to programformatene, men også kampen om å få seerne over på strømme-TV.

– Det er viktig for kanalene å lykkes med å få seerne over på strømme-TV – og få så mange som mulig over på betal-TV. Dette er TV jeg gleder meg til og dette er formater man kan bli hekta på, fortsetter Massaiu.

Hvem som vinner er hun usikker på. Om det blir «Love Island » som TV3 og Viaplay med erfaring fra «Paradise Hotel» står bak eller «Ex On the Beach fra Discovery og D-play er det for tidlig å si for mye om.

– Men jeg tror nok at ViaFree har en bedre posisjon i hodet på folk, mens seerne i mindre grad har et forhold til Dplay når vi snakker strømming.

Ikke viktigst med nakenhet

«Ex on the Beach» har premiere tirsdag, og sendes to ganger i uken gjennom høsten. VGs anmelder trillet en firer på terningen til serien.

Serien går ut på at åtte single møtes på idylliske Mauritius. Paradistilværelsen får en demper når ekskjærestene dukker opp.

– Jeg kan love både sterk kost, masse frivillig og ufrivillig humor, drøye scener og spissede uttalelser når åtte sexy single drar av gårde til en paradisstrand for å bade, feste og elske (livet), har mediesjef i Discovery Networks Norway, Hanne McBride, tidligere uttalt til VG.

Postdoktor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høyskolen i Innlandet, Vilde Schanke Sundet, sier til VG at hun tror de nye reality-konseptene må ha en god historiefortelling for å lykkes, og at det ikke holder å være drøyest mulig.

– En naken kropp er lite interessant i seg selv. Man trenger spenningsmomentet, en deltager å heie på, og konkurranse, sier hun.

Hun mener suksessfaktoren til for eksempel «Paradise Hotel» er at folk har snakket om serien ved lunsjbordet eller i sosiale medier. Hun tror de nye konseptene har samme potensial.

Lørdagskamp

Tradisjonen tro, barker NRK1 – og TV 2 sammen på lørdagskveldene også denne høsten med «Stjernekamp» og «Skal vi danse».

– Det mest interessante med denne tvekampen er sammensetningen av deltagerne i «Skal vi danse», hvor man i år har en mye yngre deltagergruppe. Det er helt åpenbart at man på den måten prøver gå etter yngre seere. Men spørsmålet er om man treffer disse hjemme på en lørdagskveld – eller om man bare når de som er så unge at de fortsatt sitter hjemme sammen med mor og far og ser på TV, sier Massaiu.

Norges første «true crime»-serier på TV

Men det er ikke bare på underholdningsfronten Norges to største TV-kanaler går i «Strupen» på hverandre. Begge kanalene satser også tungt på såkalt «true crime».

Til tross for at sjangeren har fått innpass i blant annet podcast, er det første gang det produserer norske TV-serier i sjangeren.

NRK har innledet et samarbeid med VG om en dokumentarserie om Orderudsaken, en av Norges-historiens mest omtalte drapssaker.

Selve dokumentarserien, som er i seks deler vises, på NRK1 og NRK TV. Seerne møter VGs krimsjef Øystein Milli. NRK og VG har inngått en nyskapende avtale om å samarbeide om produksjon og publisering av annet innhold knyttet til Orderud-saken.

TV 2 på sin side ønsker å kaste nytt lys over det uoppklarte drapet på Karmøy-jenta Birgitte Tengs i 1995. Bjørn Olav Jahr har skrevet bok om den uløste drapssaken, og har sammen med den erfarne og prisvinnende filmskaperen Bjørn Eivind Aarskog regi på dokumentarserien. I serien ønsker de å presentere de et realistisk bilde av hva som kan ha skjedd på Karmøy drapsnatten.

– Vi har sett i flere år at «true crime» har gjort det bra, både på amerikansk og engelsk. Det er naturlig at Norge også lager sine egne serier. sier Schanke Sundet.

– Jeg tenker at det kommer til å bli gøy og spennende, og det er godt TV-stoff. Det er krevende å lage, det tar mye tid og grundig journalistikk. Jeg ser flinke folk har laget det, og har høye forventninger til begge seriene, sier hun.

Cannes-premiert

Allerede før høstens store norske dramaserie, «Lykkeland» på NRK1, har hatt premiere, kan serieskaperne smykke seg med to priser fra den nye internasjonale seriefestivalen Canneseries – beste manus og beste musikk.

«Lykkeland» handler om det norske oljeeventyret som startet i Stavanger i 1969, og følger fire unge mennesker på veien. Ifølge NRK er det en av de dyreste norske seriene noensinne, med et budsjett på rundt 96 millioner kroner.

De fire hovedrollene spilles av unge og for de aller fleste ukjente skuespillere.