Farvel med gråten i halsen, men Thomas og Harald lover mer TV

Publisert: 04.05.18 10:50

Thomas Numme (48) og Harald Rønneberg (44) blåser av kritikken om at de er for snille. Men den betente Justin Bieber-episoden er fortsatt i såreste laget.

Etter 15 år, 30 sesonger og 435 programmer setter Thomas og Harald punktum for «Senkveld» 11. mai. Følelsene sitter løst hos TV-makkerne. Da de i forrige uke spilte inn den aller siste promoen, måtte det hele 18 tagninger til.

– Klumpen i halsen var så stor. Å skulle si til seerne at vi håper de blir med på moroa en aller siste gang, var vondt. Bare det å gjenta det nå, er vanskelig, sier Thomas med ustø stemme når VG møter duoen i deres lokaler i Nydalen.

Harald skyter inn:

– Følelser er pussige greier. Det er rart at det føles så vemodig når vi har tatt valget helt selv. Uansett føles det riktig. 15 år er helt vilt.

Men de som tror at Thomas og Harald er forsynt med å være på TV, må tro om igjen. De er allerede i gang med å planlegge nye TV-stunt. Hva de ender opp med, vet de ikke selv ennå. Men de vet at de skal gjøre det sammen.

– Vi klarer ikke å slite oss helt fra hverandre. Vi ser ingen grunn til det heller, sier Thomas.

– Jeg har det jo dritgøy med Nummis. Det vi har sammen er ekte, og gleden kommer fra hjertet, forklarer Harald, som opplyser at de har lang kontrakt med TV 2 .

– Så vi kommer ikke til å åpne juice-bar på hjørnet, sier han.

– Hvor lang kontrakt har dere med TV 2?

– Til 2043, svarer Harald før han bryter ut i latter og legger til:

– Nei da, men det dreier seg om noen år.

Thomas sier at de ikke ligger på latsiden, og at de har flust med ideer.

– Men det er nok lurt å få litt avstand til dette først.

Harald føyer til:

– Vi må være forberedt på at det neste vi gjør, går på trynet.

Sjelden har programledere bydd mer på seg selv enn «Senkveld»-duoen. Vi kan nevne hopp i Holmenkollen , piercing, penisstunt , nakenopptredener, NM i bodybuilding og situps med Justin Bieber . Det siste var ikke planlagt.

Den skandaløse Bieber-konserten i 2015, i regi av nettopp «Senkveld», endte i overskrifter langt utenfor Norges grenser. Bieber tok showet i egne hender før han senere stormet av scenen . Synserne, som opp gjennom årene har ment at Thomas og Harald ikke er gode nok på kritisk journalistikk, fikk blod på tann.

Omsider letter Thomas og Harald på sløret rundt hva som skjedde.

– Det var helt crazy – det rareste vi har opplevd. Vi fikk se det amerikanske superstjernemaskineriet på sitt beste og verste. Det folk ikke vet, og som er kjedelig, er at vi hadde planlagt et veldig godt intervju. Vi regnet med at en som kommer fra Canada vet hva et talkshow innebærer. Likevel var det første som skjedde i studio, ting vi ikke var blitt enige om, sier Harald om da Bieber selv tok all styring.

– Det satt 50 journalister på rommet ved siden av og 1000 spente blodfans i salen, som var blitt lovet show. Vi kunne prøve å sette på plass en 21 år gammel superstjerne, eller vi kunne være et hyggelig vertskap. Vi endte på det siste.

Thomas vrir seg i stolen:

– Vi håpet vi skulle lande det, men det gjorde vi dessverre ikke. Vi fikk beskjed 20 minutter før showet at Bieber ikke ville intervjues. Så hva gjør man? Jeg skal innrømme at det gjorde vondt da, og det gjør litt vondt i ettertid også. Det er ikke vårt stolteste øyeblikk som journalister.

Harald kan ikke annet enn å le av det hele.

– Vi skjønner at Justin hadde en drittdag, men det var litt dumt at han hadde det akkurat da. Han er likevel en viktig del av vår historie og ga oss et øyeblikk vi aldri glemmer.

Det aller meste Thomas og Harald ser tilbake på, er imidlertid gode minner. De er stolte over aldri å ha gått på bekostning av det de har trodd på.

– Vi er blitt beskyldt for å være tannløse, men det har vært viktig for oss å være hyggelig mot gjestene. Har vi avtalt hva vi skal snakke om, så holder vi oss til det. Vi er proffe og ambisiøse, men lurer aldri noen. Det kunne vært fristende å ta «shortcuts» for å få oppslag, men det har vi unngått. Thomas og jeg kan se alle i øynene. Vi har vært ekte og laget ærlig TV, sier Harald.

Vennskapet dem imellom er helt spesielt. Harald mener det er en styrke at de ikke konkurrerer. De kan diskutere og være uenige, men krangler aldri.

– Hvis Thomas sier at jeg har vært en idiot, eller omvendt, går vi aldri i forsvarsposisjon. Da skjønner vi at det er noe i det. Mange i vår bransje kunne kjent på sjalusi og misunnelse, men Thomas er det mest sjenerøse mennesket jeg vet om.

Når de nå roer ned i påvente av nye sprell, blir det mer tid til familie. Siden «Senkveld» gikk på lufta 12. september 2003, har Thomas blitt pappa til tre og Harald til én.

– Familien gleder seg til livet etter «Senkveld». Sannsynligvis kommer ikke det neste vi gjør, til å gå på lufta 28 uker i året, flirer Harald.

Thomas ler også:

– Da jeg sa til datteren min at vi skulle slutte, skjønte hun det ikke. Hun er tre år yngre enn «Senkveld», og jeg har alltid vært «Senkveld»-mannen.

Særlig i starten var det krevende med stort tempo.

– Jeg måtte ofre mye. All kred til kona som holdt fortet. Det første året var jeg aldri hjemme før midnatt, sier Thomas.

– Jeg skjønner ikke hvordan du fikk det til. Jeg ventet til vi nesten var ferdige med å få barn , humrer Harald.

Sannheten er at hvis en sånn jobb ikke hadde kostet litt, ville de vært skuffet.

– Vi er så privilegert som fikk vårt eget talkshow – og for at det har funket. Vi ser hvor mange som prøver seg, og som har en drøm, sier Harald.

De kan skilte med 1125 gjester, 318 musikkopptredener – og besøk i 27 land.

– 12 land på 16 dager, fire hovedsteder på én dag. Noen ganger føles det som verdens morsomste utdrikningslag, sier Thomas.

Milepæler har det vært mange av. Som da Harald våknet opp til 30 ubesvarte anrop da seertallene for Kollen-hoppet ble klart.

– De skjøt i været. Da skjedde det noe med programmet vårt.

Stort var det også da Desmond Tutu besøkte dem, da Robbie Williams sang «Angels» i studio, og da de intervjuet Keith Richards i Paris. Ikke minst var det et høydepunkt da «Senkveld» fylte Oslo Spektrum under tiårsjubileet og steg opp gjennom scenegulvet med pyroshow.

– Da sto alle hår på kroppen – selv på meg som ikke har så mye på toppen, sier Harald.

Høye på pæra har de aldri blitt.

– Hadde vi mistet hodet, ville vi ikke klart å gjennomføre.

Blant de kjæreste minnene er da en bonde innerst i en fjord hoppet av traktoren for å si hei. Og da Thomas før tiårsjubileet skulle kjøpe kaffe på Oslo City og et eldre ektepar stoppet ham for å si at de hadde reist helt fra Bodø for å se dem.

– Da ble jeg rørt. Den aller sterkeste opplevelsen var likevel da Harald og jeg slitne skulle plukke opp bilen i et parkeringshus i Oslo etter jobb. Da dukket det opp to av byens løse fugler bak en annen bil og sa: «Nei, men er det ikke Thomas og Harald! Åssen går det med dere, a? Vi ser på dere hver fredag!», sier Thomas.

De spår mange tårer når de går live en siste gang fra Folketeateret 11. mai.

– Det blir en jævlig spesiell kveld. Og for meg som hulket litt da Thomas sang med Marion Ravn og Haddy Njie under tiårsjubileet, fordi jeg aldri har vært så rørt før, må regne med hylgrining nå, sier Harald.

– Ja, dette kan bli stygt. Jeg blir overveldet av følelser allerede, sier Thomas som stokker ordene før stemmen brister når prøver å øve på farvelhilsenen foran VG.

Fra høsten overtar Stian Blipp (28) og Helene Olafsen (28) med «Senkveld med Stian og Helene» .

– Vi håpet at merkevaren skulle leve videre, og de er fine folk, sier Thomas og Harald.