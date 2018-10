KLAR FOR TI EPISODER: Sven Nordin spiller William Wisting i TV-serien som er basert på bøkene «Jakthundene» og «Hulemannen». Han avviser ikke at det kan bli mer dersom serien blir en suksess. Foto: Mattis Sandblad

Sven Nordin tar fem uker utenlandsferie etter maratonhøst

KOLBOTN (VG) Hovedrolle om dagen og hovedrolle om kvelden. Men nå er det snart slutt på å være dobbeltarbeidende for Sven Nordin (61).

Nordin tar smilende i mot VG under innspillingen av storsatsingen «Wisting» i et fasjonabelt boligområde på Kolbotn utenfor Oslo.

I TV-serien basert på Jørn Lier Horsts populære krimserie gir han liv til hovedrollen, etterforsker William Wisting. Med budsjett i 100-millionersklassen går ambisjonene utenfor Norge, og den norske serien tar ta opp konkurransen med en godt etablert TV-serie figur som «Beck».

Nordin spiller tittelrollen, men det er ikke den eneste tittelrollen han trakterer denne høsten. Flere kvelder i uken står han også på scenen helt alene, i komedien «Bestefar» .

– Jeg kan ikke holde på slik i månedsvis altså. Og det skal jeg ikke heller, sier Nordin til VG om de lange dagene.

En dag med TV-innspilling kan godt ta 12 timer, før han altså skal sitte i sminken og være klar for å levere på teaterscenen.

Denne uken er siste uke med «Wisting»-innspilling, og 3. november er det teppefall for siste forestilling med «Bestefar». Et lite stykke der fremme ligger gulroten Nordin har laget for seg selv.

– Som frilanser har jeg privilegiet at jeg kan planlegge litt, så da drar kona og jeg tre uker til Florida. Så er det to uker i Mexico. Hadde jeg ikke hatt den gulroten ... Det hadde ikke gått altså.

– Jeg unner meg slik belønning etter å ha stått på og jobbet en stund, men det lurer alltid dårlig samvittighet bak der et sted uansett. Man føler man kunne vært litt mer til stede. Jeg har jo barn og barnebarn, sier 61-åringen som synes «15 minutter av gangen» er en god leveregel.

– Er du aldri redd for å gå på veggen mentalt med så stappfulle dager?

– Jeg har nok skaffet meg nok rutine etterhvert. Men for å si det sånn: Man vet aldri hva som venter en rundt neste hjørne. Det kan komme veldig brått. Men man kan jo ikke gå rundt og tenke sånn, «fader, jeg kan bli syk». Da tør man jo aldri ta noen utfordringer. Jeg kan være en katastrofetenker på mitt verste, jeg, men hvis man lager perspektivene for store blir man bare sliten.

Når han nå kaster seg inn i krimsjangeren er det i trygg forvissning om at Norden allerede er godt befolket med forsofne, middelaldrende politietterforskere. Skjønt, Wisting er langt «streitere» enn både Varg Veum og Harry Hole. En helt vanlig fyr i allværsjakke, skal vi tro Nordin. I hvert fall nesten.

– Han har ikke noe alkohol- eller narkotikaproblemer. Men det som er hans akilleshæl er i det private. Ikke fordi han er uansvarlig eller drikker. Han er nettopp blitt enkemann, og da serien begynner nærmer det seg jul. Slikt plager ham, jul kan være tungt, i hvert fall for en familie som er veldig velfungerende. Heldigvis får han en drapssak å gå til, sier Nordin med et smil.

– Hvordan er det å gi liv til en rollefigur som folk allerede har laget sine egne bilder av?

– Det der er spennende! Det var det samme da vil gjorde film av Ambjørnsens ikoniske karakterer Elling og Kjell Bjarne. I forkant sa folk, «næ, skal han der spille Kjell Bjarne, han er ikke tjukk nok!». Jeg la på meg for den rollen, men heldigvis har ikke Wisting noen spesielle karaktertrekk, selv om han spiser for mye pølser og er bekymret for vekta si.