Seeersuksess for NRK og Bjørndalen

Publisert: 05.02.18 22:46

TV 2018-02-05T21:46:20Z

NRKs 55 timer lange maratonsending fra Ole Einar Bjørndalens skiskytterkarriere samlet folket foran TV-skjermen.

Fra fredag 2. februar til søndag 4. februar sendte NRK en 55 timer lang sending som viste alle 96 verdenscupseirene til skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen . NRK har tidligere hatt suksess med såkalt sakte-tv, og denne gangen ble intet unntak.

Sportskommentatorene Ole Kristian Stoltenberg, Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde geleidet seerne gjennom maratonsendingen. I løpet av helgen fulgte i snitt 47 000 mennesker sendingen. På det meste var 1,4 millioner innom samtidig.

Analysesjef i NRK Kristian Tolonen forteller til VG at prosjektet har vært en suksess.

– At vi har 47 000 seere i snitt over en så stor sendeflate er veldig bra. Folk går litt ut og inn av slike konsepter. Til sakte-tv å være har dette absolutt vært en suksess for NRK, sier han.

Dagen derpå merker Ole Kristian Stoltenberg at maratonsendingen var akkurat det, en maratonsending.

– Jeg må innrømme at helgen kjennes på kroppen. Det var lange dager med lite søvn, men du verden hvor gøy vi hadde det, sier Stoltenberg til VG.

Over all forventning

Stoltenberg, som har jobbet for Eurosport og TV2 før han begynte i NRK i 2016, har lenge tenkt på å lage sakte-tv fra Bjørndalens karriere. Han legger ikke skjul på at engasjementet blant seerne overrasket ham.

– Mottagelsen var mye bedre enn jeg turte å drømme om. Det er tydelig at mange fremdeles er interessert i Bjørndalen. Han er en fantastisk idrettsmann som har et bredt feste blant folket.

Sendingen inneholdt samtlige 95 verdenscupseiere i skiskyting, pluss den ene seieren Bjørndalen har i langrenn. Mellom rennene var det innslag med blant andre kommentatorikonene Kjell Kristian Rike og Jon Herwig Carlsen, og samtaler med gjester i studio.

Nostalgi

Stoltenbergs kompanjong i studio var mangeårig skiskytterkommentator Andreas Stabrun Smith. Han ble også overrasket over hvor mye folk engasjerte seg i sendingene.

– Både vi og folket ble overrasket over hvor bra konseptet fungerte. Dette var ikke bare en sending fra Bjørndalens karriere, det var også en kulturhistorisk sending.

– Det er spennende å se hvordan idretten har utviklet seg fra han startet på begynnelsen av 1990-tallet til i dag. Jeg tror også folk satte pris på stemmene til Kjell Kristian Rike og Jon Herwig Carlsen i kommentatorbua. Det ligger en slags nostalgi over det hele, sier Stabrun Smith til VG.

Unik idrettsutøver

NRK har tidligere hatt suksess med maratonsendinger med alt fra reinflytting på Finnmarksvidda, Hurtigrutens ferd fra Nord til Sør og brenning av vedkubber.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tror Bjørndalens unike karriere gjør at han vekker interesse blant flere generasjoner.

– Jeg synes det var et kjempemorsomt konsept. Jeg tror flere generasjoner nordmenn har et veldig nært forhold til Ole Einar Bjørndalen, og han har vært en viktig idrettsutøver veldig mange år. Det er få som samler så mange som ham. Han er helt enestående, sier Eriksen til VG.

Stabrun Smith sier at han ikke henger seg veldig mye opp i seertallene.

– Sendingen spredte seg ut over enorme sendeflater, så jeg er usikker på hvor mange som holdt seg på NRK2 gjennom hele helgen. Det er uansett ikke det viktigste, det viktigste er at vi traff publikumet vi ønsket, og det føler jeg at vi gjorde, sier sportskommentatoren.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Bjørndalen som befinner seg i Pyeongchang i Sør-Korea. Han ble ikke tatt ut til det som ville vært hans syvende OL, men han reiser til lekene som støttespiller for skiskytter og ektefelle Darja Domratsjeva.