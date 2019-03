KOLLEGER: Stephanie Pratt (t.h.) med «The Hills»-kollega Audrina Patridge på en kjendisfest i L.A. i fjor. Begge er aktuelle i nye «The Hills»-fortsettelsen. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stephanie Pratt: – Var knust etter «The Hills»

Nyinnspillingen av «The Hills» er i full gang – på tross av Pratt-familiens svært dårlige erfaringer fra første runde.

Publisert: 12.03.19 22:22







Realityserien «The Hills» gikk på lufta fra 2006–2010. Blant dem som ble størst stjerner gjennom showet, var Spencer Pratt (35) og hans kone Heidi Montag (33). De to giftet seg i 2008, og selv om forholdet var turbulent både da og tiden etter innspillingsslutt, har de to holdt sammen. I 2017 ble de foreldre til en gutt.

Bakgrunn: «The Hills»-paret gifter seg på nytt

Pratts lillesøster Stephanie (32) var ikke like markant på skjermen, men hun figurerte i 58 av de totalt 104 episodene. I likhet med broren og hans kone er Stephanie aktuell i den kommende oppfølgeren «The Hills: New Beginnings» på MTV.

I et intervju med Fox News sier Stephanie at de nå er i ferd med å reparere det en gang «elendige søskenforholdet».

– Vi har ikke tilbrakt tid sammen på ni år, sier 32-åringen, som har bosatt seg i England, men som nå er tilbake i USA på grunn av innspillingen.

– På en måte introduserer vi oss for hverandre og resten av verden på nytt. Vi har levd så ulike liv, og vi var veldig knust etter «The Hills», sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2009: Stephanie Pratt i «The Hills»-glansperioden. Foto: ERIC THAYER / X02070

Nysgjerrig: Slik gikk det med «The Hills»-stjernene

Stephanie forklarer at Pratt-familien var totalt splittet da det ble satt punktum for seks sesonger på skjermen.

– Vi var ganske så ødelagt. Det var mange år hvor foreldrene mine ikke snakket med Spencer, og det var også mange år der jeg ikke snakket med hverken han eller dem. Jeg flyttet til London, og hadde det ikke vært for «The Hills: New Beginnings», ville jeg fortsatt ikke ha snakket med Spencer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FAMILIE: Heidi Montag, Spencer Pratt og sønnen på Video Music Awards i fjor. Foto: Doug Peters

Stephanie synes det er ironisk at nettopp serien som påførte dem så masse problemer, er den som har fått dem på talefot igjen.

– Det er morsomt. «The Hills» har gjenforent oss, geografisk, fysisk og følelsesmessig.

TV-profilen innrømmer likevel at det var med en god dose skepsis hun sa ja til comeback. Det har heller ikke vært problemfritt underveis.

– Jeg har vært bekymret for at dette skulle gruse familien min enda en gang. Spencer har kjent på den samme frykten. Vi er begge så åpne og temperamentsfulle, noe som kan være oppskriften på katastrofe, sier hun.

Dramatikk: TV-kjendis til sykehus etter realityshow

Seermagnet

«The Hills» var en av MTVs store «guilty pleasure»-suksesser på begynnelsen av 2000-tallet. Serien fulgte en gjeng unge menneskers tilsynelatende glamorøse hverdag i Los Angeles. Spencer og kona skal begge ha fått utbetalt millionbeløp for sin deltagelse. Formuen skal imidlertid ha forsvunnet raskt.

Tilbakeblikk: Heidi Montag: – Jeg er avhengig av plastisk kirurgi

Serien var originalt en spin-off fra ungdomsserien «Laguna Beach: The Real Orange County», som gikk på samme kanal noen år tidligere. På det meste fulgte nærmere fem millioner seere med på livene til deltagerne.

Mange av seriens kjenninger gjør comeback, men Lauren Conrad (33) – en av de mest populære personene – er ikke med i oppfølgeren, som kommer på lufta i år. Premieredatoen er ikke kunngjort.

Etter «The Hills» har Spencer og Heidi siden deltatt i ulike reality-show, deriblant ««I’m a Celebrity … Get Me Out Of Here!» og kjendisversjonen av «Big Brother». Stephanie har også vært med i sistnevnte, i tillegg til serier som «Made In Chelsea» og «Celebs Gone Dating».