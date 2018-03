PÅ SETTET: Carrie-Anne Moss er på plass i Larvik. Og dette bildet ble tatt på tirsdag, hennes første dag på «Wisting»-settet. Foto: Julia Naglestad

Her er «Matrix»-stjernen på plass i Norge

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 01.03.18 07:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-01T06:19:07Z

Den kanadiske skuespilleren Carrie-Anne Moss er klar for den norske TV-serien «Wisting», og tirsdag hadde hun sin første dag på settet i Larvik.

Innspillingen av den norske TV3-serien «Wisting» er i full gang. Og det med en internasjonal stjerne med på laget. «Matrix»-stjernen Carrie-Anne Moss (50) skal nemlig medvirke i serien, som er basert på forfatter Jørn Lier Horsts bokserie om politietterforsker William Wisting.

– Helt fantastisk

– Dette er kjempespennende. Hun er en veldig merittert skuespiller, som har medvirket i flere store filmer. Det er et stort pluss for det vi skal lage. Det er helt fantastisk, både for oss andre som medvirker og for serien, sier Sven Nordin (61), som spiller William Wisting i serien.

Moss hadde sitt store kommersielle gjennombrudd i rollen som Trinity i «Matrix»-trilogien på slutten av 1990- og starten av 2000-tallet. Hun har spilt i en rekke filmer, deriblant den Oscar-nominerte filmen «Chocolat» og Christopher Nolans «Memento». Hun var sist å se i superheltserien «Jessica Jones».

Tirsdag denne uken hadde Carrie-Anne Moss sin første innspillingsdag sammen med sine nye, norske «kolleger» i Larvik. Og allerede fredag skal Nordin gjøre de første scenene med kvinnen, som i den norskproduserte serien spiller FBI-agent Maggie Griffin.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått henne med på laget. Nå gjelder det bare å få henne til å trives her, men jeg tror kanskje at det er eksotisk for henne å få medvirke i en skandinavisk krimserie, forteller Sven Nordin.

Gleder seg

– Hvordan skal dere få henne til å trives i denne sprengkulden da?

– Hun jo opprinnelig fra Canada. Så selv om kulden er virkelig ekstrem om dagen, tror jeg hun er vant til litt kalde forhold. Og så kommer hun jo til et land som, tross kulden, er badet i sol. Jeg tenker at jeg bare skal være meg selv, og at vi møtes i det faglige.

Carrie-Anne Moss selv ser fram til å få jobbe med de norske skuespillerne, spesielt Sven Nordin.

– Historieformidling gjennom et skandinavisk perspektiv, og å få mulighet til å jobbe med skuespillere som Sven Nordin er veldig spennende, sier hun i en pressemelding.

– Det er livet mitt

Og Nordin, som har jobbet i bransjen i snart 40 år, innrømmer at han fortsatt kjenner litt på nervene når han skal spille mot stjerner av dette kaliberet.

– Det er jo en del av de utfordringene dette yrket bringer med seg, men man må bare tenke at man i bunn og grunn er like. Det er klart jeg er spent, men ser på det som positiv energi. Det blir gøy, jeg håper det tar skikkelig av, sier 61-åringen, som ikke har tenkt til å gi seg med det første.

– Jeg har tenkt til å holde på så lenge helsen holder, jeg! Det er jo dette som er livet mitt.

Innspillingen av de ti «Wisting»-episodene skal etter planen holde på til langt ut i september. Det er ennå ikke bestemt når serien skal sendes på TV.