THE KÅSS FURUSETHS: Else og Cecilie Ramona Kåss Furuseth i «Sinnsykt». Foto: Xueqi Pang / NRK

TV-anmeldelse «Sinnssykt»: Helt normal galskap

Empatisk, sympatisk og noe overfladisk om psykiske lidelser.

Publisert: 11.03.19 12:57







«Sinnssykt»

Norsk dokumentarserie i seks deler

Premiere mandag 11. mars på NRK3 kl. 20.20. Hele serien er tilgjengelig på nrk.no fra i dag.

Regi: Hedda Mjøen

Programleder: Cecilie Ramona Kåss Furuseth

Det er et åpent spørsmål – som serien «Sinnssykt» ikke setter seg fore å besvare – hvorvidt vi mennesker sliter mer med mentale lidelser nå enn før. At vi er sykere til sinns i 2019 enn for – tja, 30 år siden.

Men det må være tilfelle at vi er blitt flinkere til å snakke om disse tingene.

Her er en serie om gjør det mulig å snakke enda litt mer. Cecilie Ramona Kåss Furuseth har selv diagnosen bipolar lidelse. I «Sinnssykt» møter hun fem andre mennesker som alle har sitt å bale med.

Kåss Furuseth er lillesøster av Else, som ble valgt til «Årets navn» i denne avisen i fjor, og som har snakket åpent og klokt om hvordan det er å oppleve at både mamma og bror tar sine egne liv. Nå er det som om Cecilie, eller «Lillebolla» som Else kaller henne, tar over stafettpinnen.

PUST I BAKKEN: Emil, omkranset av venninnen Inger (til venstre) og Cecilie Ramona Kåss Furuseth i «Sinnsykt». Foto: Angelica Hovland / NRK

Noen av plagene vi blir presentert for i «Sinnsykt» er såpass utbredte, vil jeg tro, at nesten alle har snust på dem – sannsynligvis i eget hode, og i alle fall via familie og venner. Angst, depresjon og tvangstanker er knapt fremmede fenomener lenger. Men det finnes grader av alt, selvsagt.

Espen (35) fra Drammen, for eksempel, har tvangslidelser som definitivt går ut over livskvaliteten. Han liker å kjøre bil i tunneler fordi «det er så lite å observere der». Nå skal han være toastmaster i bryllupet til en venn. Stress.

Veronika (30) har vært plaget av komplisert sorg siden forloveden Hege døde brått for halvannet år siden. Hun har problemer med å komme i kontakt med følelsene sine, og en historie med selvskading og selvmordstanker.

Emil (24) er redd han er for sårbar for dette livet, og har hatt psykotiske episoder. Christian, en gamer og «råner» fra Tomrefjord utenfor Molde, har posttraumatisk stress og «tankekjør» etter å ha vært involvert i en tragisk ulykke.

Eline (27) har slitt med schizoaffektive episoder, og er redd for at hullene i CVen skal stikke kjepper i hjulene for henne i arbeidslivet.

HULL I CV-EN: Eline (til venstre) og Cecilie Ramona Kåss Furuseth i «Sinnsykt». Foto: Sølve Sæther / NRK

Alle disse menneskene har snakketøyet i orden. Man blir glad i dem. Møtene vi får, er imidlertid raske – og utspiller seg over korte perioder. Denne anmelder følte at tiden ble i snaueste laget.

«Sinnsykt» er et veldig typisk NRK P3-produkt. Det betyr dels at en sang med Astrid S aldri er langt unna, og dels at det er personlig, privat og selvrefererende.

Inntrykket er mer anekdotisk enn journalistisk, og liksom av natur lettbeint. Programmet unner seg noen korte samtaler med fagpersoner, og forklarer oss nøkkelbegrepene via tekstplakater og noen ganske hippe animasjonsfilmer. Men jeg ville gjerne få vite mer.

Programlederens egen episode, den sjette og siste, der hun står frem med diagnosen sin på et offentlig arrangement i Trondheim, blir noe vingeklippet i og med at Kåss Furuseth for oss TV-seere har utporsjonert sin egen historie gjennom hele serien.

«Sinnsykt» er like fullt en sympatisk og empatisk serie om et felt der noe er bedre enn ingenting.