PÅ GALLA: Drew Barrymore på Glamour Women of the year i New York før jul i fjor. Foto: Evan Agostini /AP

Drew Barrymore: – Mitt verste mareritt

Publisert: 26.03.18 19:47

Drew Barrymore (43) forteller at livet falt i grus da ekteskapet røk i 2016.

Barrymore, for tiden aktuell i Netflix -serien «Santa Clarita Diet», lettet på sløret da hun besøkte TV-showet «Today» søndag. Da betrodde hun ifølge Fox News at hun var svært langt nede da hun og skuespiller Will Kopelman (40) satte punktum for forholdet .

Derfor var hun slett ikke tent på tanken da hun ikke lenge etter fikk tilbud om å jobbe med «Santa Clarita Diet».

– Jeg var ikke på jobbjakt. I flere år hadde jeg lagt karrieren på hylla for å ta meg av barna. Så skjedde denne omveltningen i livet, hvor jeg separerte meg fra faren deres, og det var en svært krevende tid, forklarte Barrymore i TV-interjuet.

– Personlig befant jeg meg på et utrolig mørkt og skremmende sted. Da jeg fikk dette manuset i hendene, tenkte jeg: «Nei, jeg tror ikke dette er tidspunktet». Skilsmissen var mitt verste mareritt.

Da hun likevel lot seg overtale, var det ikke bare for å spille en av hovedrollene. Hun bestemte seg også for å bli sjefsprodusent. I dag er hun glad for det og mener at den vonde tiden lærte henne en viktig lekse.

– Noen ganger når man tror at det er verst mulig timing og verdens dårligste idé, kan det faktisk være nettopp det som redder deg, løfter deg opp og gir deg ny kraft og nytt fokus. Og kanskje helbredes man raskere.

I dag kobles Barrymore sammen med den irske forretningsmannen businessman David Hutchinson, men hun er så langt taus om den angivelig nye romansen.

Filmstjernen og ektemannen var gift i underkant av fire år, og barna var bare tre og ett år gamle da bruddet var et faktum. Det var hun som søkte om skilsmisse, og etter kun tre uker var de formelt skilt.

– Rent juridisk oppløses vår familie, men det vil likevel ikke ta fra oss opplevelsen av at vi fortsatt er en familie. En skilsmisse kan lett gi en følelse av å være mislykket, men etter hvert vil man også finne trøst i at livet går videre, het det i en felles pressemelding fra paret den gangen.

Skilsmissen var den tredje i rekken for Barrymore, som tidligere har vært gift med komiker Tom Green og bartender Jeremy Thomas. Begge ekteskapene varte under et år.

Barrymore slo gjennom i Hollywood som 7-åring i filmen «E.T». Hun har siden markert seg i filmer som «Charlie's Angels», «He's Just Not That Into You» og «Music and Lyrics».

Nylig ble 43-åringen utfordret på TV til å røpe hvilken mannlige skuespiller som er den verste hun har spilt mot. Det fikk henne ut på glattisen, og etterpå angret hun på svaret .

Barrymore deler for øvrig flittig glimt fra privatlivet, deriblant av barna, til sine mer enn 8,5 millioner følgere på Instagram.