«Grey’s Anatomy»-stjerne fikk foreldrerett

Ekskona ville opprinnelig ha eneansvar for hennes og Jesse Williams’ barn.

Det er E! Online som rapporterer dette tirsdag . Ifølge papirer nettstedet har fått tak i, er nå foreldreretten til barna Sadie (4) og Maceo (2) delt. Jesse Williams vil dermed kunne ha barna to dager i uken, annenhver helg og på farsdagen.

Williams og Aryn Drake-Lee skilte lag i april i fjor etter fem års ekteskap.

E!Online har tidligere skrevet at Drake-Lee i utgangspunktet ville ha eneansvar for parets to barn. I august i fjor leverte hun inn papirer til retten i Los Angeles om dette, samt flere underpunkter der hun detaljert spesifiserte en plan for barna vedrørende deres sovetider, grenser for godkjent innhold i fjernsyn og at ingen av foreldrene skulle introdusere en ny partner for barna før forholdet hadde vart seks måneder.

To måneder tidligere hadde Jesse Williams søkt rettens kjennelse for å få delt foreldreansvar, noe Aryn Drake-Lee avviste. Nå har Williams imidlertid vunnet frem med sin sak og kan se frem til fremdeles utvidet kvalitetstid med sine to barn.

Jesse Williams har spilt en rekke mindre roller i Hollywood , men er desidert mest kjent som DR Jackson Avery i den populære sykehussåpen «Grey’s Anatomy». Han ble først med i serien i 2009.

