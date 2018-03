TAPTE MED VILJE: Jon Arne Riise ville hjem, og «la seg» i søndagens utslagskonkurranse i «71 grader nord». Foto: TVNorge

John Arne Riise holdt sjokk-exiten hemmelig for alle

Publisert: 18.03.18 21:57

Tidligere fotballstjerne John Arne Riise trakk seg fra «71 grader nord». Nå forteller han hvorfor. Samtidig langer han ut mot en helt annen TV-produksjon.

Det ble mye følelser i søndagens «71 grader nord» på TVNorge da tidligere fotballspiller John Arne Riise (37) tapte utslagskonkurransen med vilje fordi han ville hjem. Etterpå sa Riise at han følte de andre var mer motiverte enn ham selv.

Til VG innrømmer han også at savnet etter kona Louise Angelica og resten av familien også spilte en stor rolle.

- Jeg tok en for laget, men selvsagt hadde det også å gjøre med at jeg savnet barna og Louise. Når jeg sto der følte jeg at det var det riktige å gjøre for laget mitt, forteller John Arne, som ikke lenge etterpå innså at han hadde gjort en stor tabbe.

– Skikkelig kjipt

– Ja, da jeg stod på flyplassen på vei hjem angret jeg veldig. Og Louise mente jeg burde stått i det for egen skyld. Men spist er spist. Jeg savnet alle sammen bare etter noen timer.

Og reaksjonene lot ikke vente på seg da 37-åringen i søndagens «71 grader nord» avbrøt konkurransen og fortalte de andre at han ville hjem. Og den som tok nyheten verst av alle, var artist og frontfigur i bandet Plumbo, Lars Erik Blokkhus (40).

– Vi utvikler så sterke bånd og kommer så nær hverandre. Og det var John Arnes ære at jeg hadde klart meg så bra så lenge. Plutselig skulle han hjem. Jeg syntes det var skikkelig kjipt at han skulle reise, forteller Blokkhus til VG.

At exiten til John Arne var trist for kameraten var ikke vanskelig å forstå for TV-seerne. Det tok nemlig ikke veldig lang tid før tårene trillet for musikeren.

– Ikke bare fyll og rør

– Hvordan er det for deg å vise så sterke følelser med hele Norge som tilskuere?

– Jeg har egentlig ingen problemer med å vise følelser på TV, jeg synes heller det er bedre å få det ut. Da viser jeg også folk at jeg er en følsom fyr, og at ikke alt jeg gjør handler om fyll og rør, sier Lars Erik, som ikke legger skjul på at han gråter ofte - også på privaten.

– Jeg er innmari følsom, og kan grine av «Hotel Cæsar» og tegnefilmer av alle ting. Det er noe som har skjedd med årene. Jeg tror det handler om at jeg setter mer pris på ting nå, at jeg tidligere tok ting mer for gitt.

John Arne Riises exit kom ikke bare brått på deltagerne i «71 grader nord». For det var heller ingen i produksjonen som visste at den tidligere Liverpool-spilleren skulle tape konkurransen med vilje. Det bekrefter langt på vei også John Arne selv.

– Jeg tror ingen visste om det. Jeg hadde det helt supert på tur, så dette var en beslutning jeg tok litt på impuls. Det var noe jeg besluttet der og da, forteller Riise, som støttes av presseansvarlig for «71 grader nord» i TVNorge, Marianne Aambø.

– Det kom overraskende på alle at John Arne trakk seg. Vi skulle gjerne hatt ham med videre, men respekterte selvsagt hans ønske om å reise hjem, sier hun.

– På grensen til uproft

Dette er ikke første gang at John Arne Riise velger å forlate en TV-produksjon frivillig. I fjor vår kastet han inn håndkledet i TV 2-programmet og Mastiff-produserte «Heltenes kamp» - tilsynelatende på grunn av en skade i ryggen. Nå tar han et knallhardt oppgjør med TV 2, og erkjenner at det lå mer bak exiten den gang.

På spørsmål om han opplever det som et nederlag å trekke seg fra et realityprogram for andre gang på under ett år, er han nemlig krystallklar.

– Det kan ikke engang sammenlignes. Produksjonen rundt «Heltenes kamp» var langt dårligere - og på grensen til det uprofesjonelle. «71»-produksjonen var helt fantastisk, med veldig dyktige mennesker bak som vet akkurat hva de skal gjøre og hvordan de skulle få oss foran kamera til å levere best mulig. Slik var det ikke under «Heltenes Kamp», mener han.

– Svært overraskende

– På hvilken måte?

– Jeg opplevde at produksjonen prøvde å kutte hjørner, kutte kostnader på småting, at det var dårlig koordinering, ingen plan og dårlig informasjon til oss som deltakere. Alt i alt var produksjonen av «71 grader nord» og «Heltenes kamp» natt og dag.

PR- og mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, stiller seg undrende til den voldsomme kritikken fra John Arne Riise.

- Kritikken fra Riise kommer svært overraskende på oss i TV 2. Vi fikk ingen signaler i denne retning under produksjonen av «Heltenes kamp», snarere tvert i mot. Så dette rimer ikke med vår oppfatning av hvordan han hadde det på opptakene våre fram til han trakk seg, sier Jan-Petter Dahl, som mener tilbakemeldingene fra de øvrige deltagerne i «Heltenes kamp» var stikk motsatt av det Riise skisserer.

- At Riise kommer med denne kritikken nå, gjennom et intervju med VG og ikke som en direkte tilbakemelding til oss - det synes vi er rart, sier han til VG.