HELT PERFEKT: Thomas Giertsen synes at Johan Peterson er «helt perfekt» i hans rolle i den svenske versjonen av «Helt perfekt» Foto: DISCOVERY

Svenskenes «Giertsen» prisnominert

TV 2018-08-22T20:48:40Z

Norsk humoreksport slår an i Sverige. Svenske versjoner av både «Helt perfekt» og «Neste sommer» er nå nominert til flere TV-priser. – Kjempegøy, sier Thomas Giertsen til VG.

Publisert: 22.08.18 22:48

Til sammen har de to «norske» produksjonene fått fire nominasjoner til årets «Kristallen» som er svenskenes svar på « Gullruten ». «Helt perfekt», som heter akkurat det samme på svensk er nominert i klassene for « Årets humorprogram». «Neste sommer» som på svensk heter «Sommaren med släkten» er nominert samme klasse, skriver Discovery i en pressemelding . Begge seriene sendes på Kanal 5, som er eid av Doscovery.

– Det er gøy når norske suksesser blir suksess i Sverige også. Det er ikke ofte det skjer. Jeg tror faktisk det er første gang, sier norske Eivind Landsverk som er programdirektør for Discovery-kanalene i Norden, til VG.

Men Giertsen har allerede fått skryt av svenske anmeldere.

«Det er uten tvil den beste Norgeshistorien som har havnet på denne siden av grensen», skrev Expressen om den svenske versjonen av Thomas Giertsens «Helt perfekt» etter premieren i vinter.

Johan Petersson som er Thomas Giertsen i serien er nominert til årets mannlige skuespiller i en TV-produksjon, mens Eva Röse som har Ine Jansens rolle i Sverige, på sin side er nominert til årets kvinnelige skuespiller.

– Rammeverket rundt «Helt perfekt» i Sverige er de samme som «Helt perfekt» i Norge. Skuespillere som spiller seg selv og historiene er de samme. Men vi benytter anledningen til å gjøre noen forbedringer. Samtidig har vi også gjort tilpasninger i forhold til skuespillerne, forklarer Thomas Giertsen.

«Sommaren med släkten» har nå to sesonger bak seg på svenske TV-skjermer og ligger i startgropen for sesong tre- mens «Helt perfekt» er klar for sin andre sesong i høst.

– Den kreative, innholdsmessige delen er vi som sørger for til «Helt perfekt». Vi lever manus, story og arbeid, og nå skal vi også klippe, sier Giertsen.

I likhet med TVNorge er både «Helt perfekt» og «Sommaren med släkten» en del av Kanal 5s humorsatsing på søndager. Seertallene har i snitt ligget på henholdsvis 380.000 og 270.000 for de to seriene.