NY DUO: Helene Olafsen og Stian Blipp i «Senkveld»-studio. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Stian Blipp overtar «Senkveld» – sammen med Helene Olafsen

Publisert: 26.04.18 17:30 Oppdatert: 26.04.18 18:11

TV 2018-04-26T15:30:02Z

Trodde du at «Senkveld» var ferdig? Tro om igjen.

Etter 30 sesonger og totalt 435 fredager somtrekkplaster på TV 2 , setter Thomas Numme (48) og Harald Rønneberg (44) punktum 11. mai . Nå bekrefter TV 2 det VG nylig fikk snusen i , nemlig at Stian Blipp (28) stepper inn på fredagskveldene med et helt nytt «Senkveld».

Blipp blir imidlertid ikke alene om oppgaven. Med seg som «sidekick» har han tidligere snøbrettkjører og «Skal vi danse»-vinner Helene Olafsen (28).

«Senkveld med Stian og Helene» får premiere til høsten.

Skjelver i buksene

Blipp, kjent som programleder for «Norske Talenter», «Gullruten», «Idol», «Mitt Dansecrew» og «Stian Blipp Show», er ydmyk foran oppgaven.

– Jeg må få berømme, fra bunnen av mitt hjerte, hvor ufattelig imponerende jobb Thomas og Harald har gjort. I 15 år har de gledet, underholdt og frydet det norske folk, sier Blipp i kunngjøringen.

Til VG forklarer han at han kjenner på en god dose spenning.

– Å skjelve i buksene er et passende uttrykk akkurat nå. Vi har jo visst en stund at dette skal skje, men det har fortsatt ikke gått opp for meg. Jeg kjenner på en knyttneve i mellomgulvet av ærefrykt og ydmykhet, sier Blipp.

– Dette er kanskje den tyngste «spoten» å fylle noensinne, legger han til.

Olafsen var medprogramleder for Idrettsgallaen i januar, men det er første gang hun blir programleder for et show som går over flere uker. Hun er imidlertid godt TV-vant etter å ha vært reporter og ekspert for Discovery under OL i Pyeongchang tidligere i år.

Ikke bare vant hun som nevnt «Skal vi danse» før jul i fjor – Olafsen ble også nummer to i «Mesternes mester» på NRK i fjor vår. VGTV-seerne kjenner henne i tillegg som paneldeltager i «Spårtsklubben» .

Det er med skrekkblandet fryd hun går løs på fredagskveldene:

– Nervene har ikke rukket å komme helt ennå. Jeg er fortsatt litt «der oppe». Det er store sko jeg skal fylle, men det føles riktig. Jeg gelder meg, sier hun til VG.

Akkurat hva de skal by på, vet de ikke ennå.

– Men vi har masse ideer som vi smeller ut. Det blir veldig annerledes enn alt annet jeg har gjort, men Stian og jeg skal bare være oss selv, forsikrer Olafsen.

Blipp tror ikke seerne vil få hakeslepp over det nye programmet.

– Dynamikken som Thomas og Harald har hatt, har vært helt fantastisk. Vi har ingen mulighet til å herme etter dem. Vi er tvunget til å ta vårt eget spinn på det hele. Men resten av programmet vil nok være kjent og kjært, tror han.

Hvordan han og Olafsen vil fordele rollene seg imellom, er heller ikke bestemt.

– Men det kunne vært kult med et «sidekick» i boblebad, fleiper Blipp – uten å få gehør for akkurat den ideen.

– Vi har lekt sammen i noen uker nå. I tiden som kommer skal vi jobbe med å finne det som er den naturlige settingen for oss, opplyser duoen.

«Starstruck»

På spørsmål om hva de mener er det viktigste de kan tilføre nye «Senkveld», svarer Blipp:

– Jeg tror det blir fint for seerne å få være med noen på en liten reise igjen. Thomas og Harald er så rutinert og har det så sinnssykt i ryggmargen. Kanskje vil folk like å se at vi blir litt «starstruck» i møte med gjestene?

Olafsen skyter inn:

– Vi skal tilføre ektehet, godt humør og varme. Eller kanskje ikke bare godt humør, da.

Numme og Rønneberg har tro på arvtagerne.

– Stian er på mange måter et naturlig valg. Og så er det ekstra stas at Helene er med, sier Numme i en uttalelse via TV 2, mens Rønneberg gratulerer de to med «verdens beste jobb»:

– Jeg skal i hvertfall benke meg foran TV med cola og sjokkis!

TV 2 melder at Blipp og Olafsen vil utgjøre ryggraden i det som blir TV 2s nye store fredagssatsing.

– Detaljene må vi komme tilbake til, men vi er glade for å kunne dele planene våre med seerne og gleder oss til å se de to fra høsten, sier programredaktør Jarle Nakken.