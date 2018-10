TIL «TORPET»: Charlie Stuart er ute av «Farmen», og tar nå turen til sidekonkurransen, «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-Charlies brutale år: – Jeg følte meg helt hjelpeløs

TV 2018-10-07T20:12:00Z

Da faren fikk hjertestans satte Charlie Stuart seg på flyet til hjemlandet Australia. Da flyet landet var pappa død. Så fikk han enda en sjokknyhet.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 07.10.18 22:12

TV 2 -programmet «Farmen» ruller og går på norske TV-skjermer, og søndag var det Charlie Stuart (32) som møtte forlate konkurransen, etter å ha tapt sleggetvekampen mot Jørgen Ringstad (62).

– Det beste med å ryke ut av «Farmen» var å komme hjem til barna mine. Men så fikk jeg jo beskjed om at jeg ikke skulle reise hjem, men at jeg skulle inn i sidekonkurransen «Torpet». Det var egentlig en nedtur for meg, så jeg måtte virkelig skjerpe meg og bite tennene sammen, sier «Farmen»-deltageren til VG.

Mistet pappa

Men 32-åringen har opplevd verre ting enn «Farmen»-exit og «Torpet»-deltagelse. 2016 var nemlig et svært brutalt år for australieren, som har bodd i Norge i drøye ti år.

Charlies familie bor i Australia. Og alt det negative startet da han for to år siden fikk en telefon om at faren hadde fått hjertestans.

– Pappa gikk ned mye i vekt, han gikk ned 20 kilo. Plutselig fikk han hjertestans, han hadde vel sikkert et dårlig hjerte fra før av. Han overlevde, men vi beskjed om at hvis det skjedde igjen, da kom han til å dø, forteller Charlie åpenhjertig til VG.

«Farmen»-deltageren fikk umiddelbart bestilt seg flybillett tilbake til hjemlandet for å ta vare på mamma og pappa i en vanskelig stund. Han satte seg på flyet, men innen han hadde landet i Australia hadde det fatale skjedd: Pappa hadde fått hjertestans igjen, og var død, 69 år gammel.

– Savner ham mye

– Da jeg fikk beskjed om at han hadde fått hjertestans for første gang var jeg jo i Norge, og kunne ikke gjøre noe. Jeg følte meg bare helt hjelpesløs. Det var en utrolig kjip følelse. Og når jeg i tillegg ikke rakk ned før han døde... Heldigvis fikk jeg i hvert fall fortalt ham hvor glad jeg var i ham, selv om jeg burde sagt det oftere, forteller Charlie.

– Så hver gang jeg snakker med mamma nå, forteller jeg at jeg elsker henne.

Australieren, som snakker kav trøndersk etter mange år på Kyrksæterøra utenfor Trondheim, ble værende en stund på hjemplassen Horn Island i Australia for å hjelpe til med begravelse.

– Jeg sa til faren min for mange år siden at hvis en av oss dør, skal vi gi beskjed hvis det er noe liv etter døden. Men jeg har ikke hørt noe. Derfor tror jeg heller ikke at det er noe liv når man dør. Jeg må si at jeg savner ham mye, spesielt når jeg reiser hjem. Jeg var jo en pappagutt, og er den jeg er fordi pappa har lært meg det.

Nytt mareritt

Charlie har to barn med sin eks-kjæreste, Charles Martin (7) og Kristoffer (4). Og rett etter begravelsen, mens han fortsatt var i Australia, fikk han en ny sjokkbeskjed.

– Jeg fikk beskjed om at eldstesønnen min var innlagt på sykehus med sprukket blindtarm. Han var bare fem år gammel, han fikk en infeksjon i tillegg og tilstanden hans var veldig alvorlig. Dermed måtte jeg haste tilbake til Norge for å komme meg på sykehuset.

Charles Martin lå hele ni dager på sykehuset, og pappaen fryktet det verste.

– Det var skremmende, han lå og skrek i mange dager, og én dag ble han stukket 15 ganger med nål. Jeg er utrolig stolt over at han kom seg gjennom det. Underveis sa han til meg at «Jeg er like sterk som deg jeg, pappa». Og heldigvis gikk det bra.

Lykkelig gjensyn

Men det stoppet ikke der: Fire måneder senere fikk hans andre sønn, Kristoffer, et alvorlig astmaanfall og var nær døden. Også det endte med et sykehusopphold på en drøy uke. Oppå alt dette brant kjøkkenet hans ned samme år.

– Hvordan taklet du alt dette?

– Nei, hva skal man si. Jeg er bare glad for at jeg har kommet meg gjennom dette uten å pådra meg store psykiske skader. Det er nok mange det ikke ville gått like bra med. Men det er klart, det jeg opplevde har gjort meg til en mye sterkere person.

Derfor var det også helt fantastisk for Charlie å møte barna igjen etter «Farmen».

– Jeg hadde sagt til eks-kjæresten min at hun ikke skulle fortelle dem at jeg var på vei hjem. Så da jeg banket på og da de så meg ble de helt sjokkert. Ikke har de sett meg med skjegg før heller, det var uvant, men de likte det. Det var veldig godt å se dem igjen, sier Charlie Stuart til VG.