TRAKK SEG: Etter et traumatisk siste døgn på «Farmen kjendis» valgte Erlend å trekke seg fra programmet. Foto: TV 2

«Farmen kjendis»: – Jeg fikk slapp oppfølgning fra TV 2

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 22.01.18 20:18

Erlend Elias klager igjen etter «Farmen kjendis»-exiten. – Det ble gjort flere forsøk på å komme i kontakt med ham, kontrer TV 2.

Etter en dramatisk «Farmen kjendis»-søndag ble det klart at både «Jegertvilling» Johanne Thybo Hansen og kjendisstylist Erlend Elias måtte reise hjem fra gården. For Erlends del ble det siste døgnet av det brutale slaget.

Etter å ha fått samtlige deltagere mot seg etter blant annet anklager om bestikkelser , valgte han til slutt å trekke seg.

– Null telefoner

Erlend har ikke lagt skjul på at han er kritisk til hvordan produksjonsselskapet Strix håndterte situasjonen da han sa ifra om at han ville trekke seg og reise hjem.

– Jeg mener at de som holder i dette og produserer kanskje kan ta sin del og gjøre jobben sin, sånn at folk ikke får det vondt, har han tidligere sagt til VG.

Men Erlend gir seg ikke der. Nå reagerer han nemlig også på det han mener er mangelfull oppfølgning fra TV 2 etter at han kom hjem.

– Jeg fikk ikke én eneste telefon eller på noen slags måte oppfølgning, hevder han.

TV 2 på sin side mener de ikke fikk kontakt med deltageren.

– Glad det skjedde meg

Gjennom deltagelsen i «Farmen kjendis» får deltagerne tilbud om bruk av TV 2s egen psykolog. Kjendisstylisten mener han ikke fikk dette tilbudet.

– Hadde du trengt det da?

– Nå har jeg heldigvis egne psykologer som jeg har god kontakt med. Og gode venner og god familie. Men jeg fikk ingen oppfølgning fra kanalen, nei, sier Erlend, som synes det er skuffende med tanke på det elleville oppgjøret de andre deltagerne tok med ham dagen før han reiste hjem fra gården.

– Jeg synes det er litt slapt. De vet hvor traumatisk det var for meg. Men egentlig er jeg glad for at det skjedde meg. Hadde det skjedd med en person som ikke er så sterk, kan det hende at denne personen aldri har lyst til å gjøre TV igjen, eller hadde turt å vise ansiktet sitt ute på gata.

– Utrolig profesjonelle

«Farmen kjendis»-deltager Lene Elise Bergum kjenner seg ikke igjen i utspillene fra Erlend Elias.

– Jeg hadde samtaler med psykologen både før og etter «Farmen kjendis». Og det tror jeg alle hadde. Jeg opplevde TV 2 og produksjonsselskapet Strix som utrolig profesjonelle på alle mulige måter, mener hun.

Og presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, kjenner seg ikke igjen i Erlends påstander om mangelfull oppfølgning etter TV-innspillingen.

– Alle deltakerne har samtaler med psykolog før innspillingen starter, og er kjent med at de har mulighet til å ta kontakt etterpå. Det ble gjort forsøk på å komme i kontakt med Erlend etter at han var ute av gården, noe vi ikke lyktes med, sier Iversen.

Erlend Elias har, som en konsekvens av den dårlige stemningen mellom flere av deltagerne, ennå ikke bestemt seg for om han skal dra på finalefesten, som finner sted i februar.