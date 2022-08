SINGEL: Bianca Ingrosso (27) og Philippe Cohen (28)

Bianca Ingrosso singel igjen: − Ikke vært så lykkelig på mange år

Den svenske influenceren Bianca Ingrosso (27) og kjæresten Philippe Cohen (28) har avsluttet forholdet.

Det bekrefter den svenske influenceren på Instagram.

I en spørsmål-svar-runde på Instagram Stories spør en leser om Bianca Ingrosso (27) er singel.

– JA ❤️, svarer Ingrosso.

27-åringen har hatt et av-på-forhold til Pilippe Cohen (28) gjennom åtte år. Paret skal ha gjort det slutt minst syv ganger tidligere.

I september i fjor betrodde Ingrosso på TV, ifølge Aftonbladet, at de i snitt har gjort det slutt én gang årlig. Hun sa da at alle bruddene føles som et «åpent sår».

På spørsmål om hvordan hun har det, svarer Ingrosso fansen med følgende gledesutbrudd:

– Fine dere som spør. Jeg skal faktisk være helt ærlig og si at jeg ikke har vært så lykkelig som dette på veldig mange år, skriver hun på Instagram Stories.

KJENDISSØSKEN: Influencer og forretningskvinne Bianca Ingrosso (27) og artistbroren Benjamin Ingrosso (24).

– Vi har aldri jobbet oss ordentlig gjennom dette. I stedet har vi bare blitt nyforelsket og gått videre. Og siden har det samme problemet dukket opp igjen, forklarer 26-åringen, uten å gå i detalj om hilke utfordringer de støter på.

Bianca er datter til den svenske artisten Pernilla Wahlgren (54) og den italiensk-svenske danseren Emilio Ingrosso (56), som er skilt.

Ekteskapet var av det turbulente slaget, noe Ingrosso har vært åpen på under sammenligninger med sitt eget kjærlighetsliv.

MOR OG DATTER: Bianca Ingrosso sammen med mamma Pernilla Wahlgren som er en kjent artist i Sverige. Realityserien «Wahlgrens värld» har gjort hele familien til kjendiser.

Mens resten av familien har gått artistveien, har Biance Ingrosso slått seg opp som influencer, realitystjerne, talentprogramdommer og forretningskvinne. Det har betalt seg økonomisk – hun er i dag mangemillionær.

Privat har hun vært åpen om en kaotisk oppvekst og et voksenliv der hun har slitt med spiseforstyrrelser og måttet takle hatmeldinger.

I vinter fortalte Ingrosso at hun gikk på en smell i 2021.

– Jeg ble litt utbrent i fjor, og etter det har jeg mistet hukommelsen. Alt er veldig tåkete, sa Ingrosso i programmet «etter Fem» på TV 4.

Betroelsen kommer etter at reporteren har spurt 27-åringen om hva hun husker best fra året som har gått og svaret var at hun husker mye kameraer.

Etter ti sesonger med realityserien «Wahlgrens verden» besluttet Ingrosso i desember i fjor å trekke seg ut. I etterkant har hun fokusert på forretningene og på dommerrollen i talentshowet «Talang».

