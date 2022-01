HOVEDPERSON: Lørdag kveld plukker deltagerne fra BigBang og Øystein Grenis omfattende katalog av låter.

BigBang-sjefen hedret i «Hver gang vi møtes» – VG anmeldte låt for låt

I sesongens tredje runde av «Hver gang vi møtes» var det Øystein Greni (47) som ble hedret.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med hits som «Wild Bird» og «Girl in Oslo» har BigBang satt sitt preg på norsk musikk i over to tiår.

Vokalist, låtskriver og gitarist Øystein Greni er udiskutabelt frontfiguren – og det har vært gjennomtrekk av bassister og trommeslagere i bandet. Lørdag kveld er Greni i ensom majestet hovedperson i «Hver gang vi møtes».

les også BigBang-sjefen om datteren: – Et talent på alle områder

I tillegg til Greni er årets artister Myra, Maj Britt Andersen, Jarle Bernhoft, Arif, Anna of The North og Andreas «TIX» Haukeland. Stig Brenner kommer senere i sesongen.

Les mer om dem her.

Greni har i de to første programmene fått terningkast tre av VGs anmelder for sin tolkning av både Tix’ og Maj Britt Andersens låter.

VGs Tor Martin Bøe har igjen tatt frem terningene og triller dem for hver låt som blir fremført.

Enig eller uenig? Du kan gi ditt eget terningkast under VGs anmeldelser.