NYE «PARADISE»: Bak. f.v. Jo Petter Helstad (23), Ronja Bysveen (22), Eléah Sophie Winther Fure (22), Emma Sveinsdatter Strandjord (22), Philip Eskildsen (21), Kimberly Dahle (23) og Patrick Greve (27). Foran f.v. Martin Elvik Hagen (24), Markus Johnsen (27), Jeanette Elise Hildebrandt (27) og Christoffer Zacho (27).

TV-anmeldelse «Paradise»: Woke hotell

Nytt navn, slitt spill.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

«Paradise»

Norsk realityserie

Programleder: Andreas Haukeland

Premiere på Viaplay mandag 30. mai

Publiseres mandager, tirsdager og onsdager

Vi som har fulgt «Paradise Hotel» noen år, forstår behovet for en oppussing.

Det har vært mange sesonger med florlett underholdning, ikoniske sitater og legendariske deltakere - på godt og vondt.

Men gjennom sesongene har det også vært debatter om sexpress, mobbing og fyll, i tillegg til et par skandaler de siste årene. Svenskene måtte fjerne en sesong etter anklager om overgrep under innspilling, og også i Norge ble en sesong fjernet etter at den norske vinneren ble dømt for voldtekt (dommen er anket).

NY RUNDE: Disse møter seerne i de første episodene av «Paradise».

Vi kan vel være enige om at tiden virket overmoden for å ta noen grep.

Så når «Paradise» vender tilbake, er det på et nytt hotell, med nye regler, nye deltagere – og nye sommerfugler. I år kan deltagerne velge partnere helt uavhengig av kjønn, og de må ikke dele seng. Og Triana Iglesias er byttet ut med Andreas Haukeland, også kjent som Tix.

Men programmet er fremdeles fylt av sykt fine dronebilder, sykt fint hotell og grafikk som gjør narr av deltagerne når de sier «sykt fint» for mange ganger.

Deltagerne blir også fremdeles introdusert i sakte film mens de gjør og sier flaue ting på idylliske steder.

Gjennom 15 sesonger «Paradise Hotel» har det vært innom en symbolsk mengde «moromenn» med BMI utenfor «fit, fab eller fikset»-skalaen, som har fått lov til å spille på andre strenger enn sex (hvem glemmer vel Stian «Staysman» Thorbjørnsen). Det har vært noen sesonger med enkelte skeive deltagere og vrier på hvem som kan danne par, men ellers er det ikke mange maler som har vært i omløp for deltagerne.

NYTT HOTELL: I denne runden er det rosa hotell for deltagerne.

Denne sesongen gir oss stort mangfold i kroppsfasong, kjønnsidentitet og seksualitet. Den er på den måten mer «woke» enn noensinne.

Og nei, jeg mener ikke at det er noe negativt i å være mer bevisst på diskriminering eller å speile et større spekter av samfunnet. Det trengs mer av det på de fleste arenaer i samfunnet. Men jeg er usikker på om «Paradise» er en av disse. Det kan være «Paradise» hadde hatt bedre av å endre hele arenaen.

For «spillet» er fremdeles det samme. Hver uke er det partnerseremoni der noen blir stemt ut. Og for å unngå dette, prøver deltakerne fremdeles å danne allianser, avlegge «pinkyswears» og dolke noen i ryggen. Så midt oppi all fornuftig fornyelse, er «Paradise» fortsatt en litt utdatert popularitetskonkurranse.

Og man har selvfølgelig ikke castet 21-åringen i gaten. Vi får de samme ytterpunktene av personligheter som vil skape konflikter, drama og tårer. Jo Petter (23) vil endre verden og alle vel. Philip (21), derimot, vil komme langt i spillet og utnytte Jo Petters naivitet. Det er fremdeles slanger i Paradise.

Programleder Haukeland overrasker positivt med stødig tilstedeværelse uten å gjøre mye ut av seg. Han står trygg i rollen - for anledningen uten solbriller - og loser deltagerne gjennom stolleken.

NY PROGRAMLEDER: Andreas Haukeland.

«Paradise» er moteriktig på realitytrenden med å fjerne ord fra tittelen og relansere konseptet – som «The Kardashians» nylig har gjort.

Forskjellen er vel at mens «The Kardashians» fremdeles retter seg mot de samme seerne, prøver «Paradise» å nå nye.

Så er spørsmålet om nye seere vil ha den samme oppskriften, til tross for nye ingredienser.

Anmelderen har fått se tre episoder.