STEMMEVINNER: Jørgen Dahl Moe.

Jørgen Dahl Moe er vinner av «The Voice» 2022

Stakk av med seieren i den syvende sesongen av musikkprogrammet.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jørgen Dahl Moe fra Andebu trakk det lengste strået og er vinner av TV 2s «The Voice» denne sesongen.

– Jeg er helt tom, skjønner ikke hva som skjer, sier vinneren til VG.

– Det har vært en lang og intens reise.

Resultatet kom etter en superfinale hvor to av kveldens fire finalister måtte i ilden på ny – da med de opprinnelige stemmetallene ute av bildet.

Da var det Tara Bloch-Vere fra Hammerfest som tolket AC/DCs «Back In Black», mot Dahl Moe som fremførte Elvis’ «Always On My Mind».

Ina Wroldsen figurerte som mentor for to finalister i kveldens finale: Vinner Dahl Moe som først covret Prince’ kraftballade «Purple Rain», og André Askeland Hagen fra Bergen, som sang Marit Larsens 2006-slager «Under The Surface».

VINNER OG MENTOR: Jørgen Dahl Moe og artistveteran Ina Wroldsen.

– Jeg og Ina har kommunisert på en sunn og fin måte, sier Dahl Moe.

– Vi har begge sterke meninger, men har jobbet veldig bra sammen. Hun er en rå dame!

FINALISTENE: Jørgen Dahl Moe (t.v.), André Askeland Hagen, Tara Bloch-Vere og Niklas Jung Hansen.

Matoma var mentor for Tara Bloch-Vere, som tok for seg Lady Gagas «Is That Alright?» mens det fortsatt var fire finalister.

Espen Lind var ryggstøtte for Niklas Jung Hansen fra Drammen, som stilte med sin versjon av Bruno Mars’ «When I Was Your Man».