IKKE FORNØYD: Dommerne var ikke begeistret for Sauviks tango.

«Skal vi danse»-premiere: − Rusk i systemet

Artisten Øyvind «Vinni» Sauvik slet med sin tango.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Artisten Øyvind «Vinni» Sauvik danset med sin dansepartner Rikke som niende par ut. De danset tango til «Are You Gonna Go My Way» av Lenny Kravitz.

– Det var noe rusk i systemet, sa dommer Trine Delli Kleve.

Han fikk 15 poeng

SLOWFOX: Royane og Ole Thomas Hansen danset til «Greatest Love Of All» av Whitney Houston.

Åttende kjendis var artisten Royane Harkati hun danset slowfox med Ole til «Greatest Love Of All» Whitney Houston.

– Det skal ikke være lov å få til dette etter tre uker trening, sa Kleve.

– Smeltet hjertet mitt, sa Langgjerde.

Hun fikk 24 poeng.

«Sexy»

SEXY: Ingen aldersgrense på å være sexy, ifølge Hegseth.

Etter pausen var det kommentator, forfatter og dosent Elin Ørjasæter som startet showet. Hun entret parketten med sin dansepartner Bjørn. Sammen danset de cha-cha-cha til låten «I Love The Nightlife» av Alicia Bridges.

– Det var helt vilt, sa Ørjasæter.

– Sexy har ingen øvre alder. Dette er sexy, sa dommer Morten Hegseth.

Dansen fikk hun derimot ikke full uttelling for.

Hun fikk ni poeng totalt. To av Langgjerde.

«Du kan komme veldig langt»

JIVE: Iselin Guttormsen og Catalin Mihu danset til «Jag kommer» av Veronica Maggio.

Sjette og siste par ut var influencer og sexolog Iselin Guttormsen og Jatalin i en jive med «Jag kommer» av Veronica Maggio.

– Jeg elsker energien din. Du kan komme veldig langt, sa Langgjerde.

– Så en side jeg ikke har sett før, sa Hegseth.

Hun fikk 17 poeng.

Det er stemmetrøbbel for programmet på internett, så seerne kan kun stemme via sms, opplyser programlederne.

«TV2-sporten kan gjemme seg»

SALSA: Siri Avlesen og Tarjei Svalastog danset salsa til «Hips Don't Lie» av Shakira.

Femte par ut var programleder Siri Nilminie Avlesen-Østli og hennes dansepartner Tarjei. Sammen danset de salsa til Hips Don't Lie av Shakira.

– TV2-sporten kan gjemme seg, sa dommerne.

Hun fikk 20 poeng.

«Koselig»

WIENERVALS: Alejandro Fuentes danset wienervals med Maria til låten «This Years Love» av David Gray. Dansen ble beskrevet som «koselig».

Fjerde par ut var artisten Alejandro Fuentes. Han danset wienervals med Maria til låten «This Years Love» av David Gray.

– Dette var koselig, sa Hegseth.

– Så musikaliteten din og det var nydelig, selv om det ikke var perfekt dans.

Artisten fikk 26 poeng.

«Ikke god dans»

CHA-CHA-CHA: Dennis Vareide og hans dansepartner Lillian.

Tredje par ut på parketten var youtuber Dennis Vareide og hans dansepartner Lillian. De danset cha-cha-cha til «If I Can't Have You» av Shawn Mendes.

Selv var han misfornøyd og dommerne var enig.

– Elsker å se på deg, men det var ikke god dans, sa Lingjerde.

Han fikk ni poeng totalt. Tre av hver av dommerne.

– Ikke overraskende, sa han selv og spøkte med at publikum skal stemme på nummer tre.

«Dette kan du»

TANGO: influencer Anniken Jørgensen og dansepartneren Santino fikk skryt.

Tolv spente og nervøse deltagere var lørdag kveld klare til å vise frem sine første dansenummer til dommerne og TV-seerne lørdag kveld.

Andre dansepar ut var influencer Anniken Jørgensen og dansepartneren Santino. Sammen danset de tango til låten Dancing On My Own av Robin.

– Det sykeste jeg har vært med på, sa Jørgensen etter dansen.

– Du var intenst til stede. Ikke vær så tilbaketrukket. Dette kan du, sa dommer Lingjærde.

Jørgensen fikk 17 poeng av dommerne.

«Stolt trønder»

Magnus Moan og Ewa Trela.

Første par ut var kombinertløper og TV-kommentator Magnus Moan (37). Han og hans dansepartner Ewa danset jive til Levva livet av Åge Aleksandersen.

Før han gikk på sa Moan at toppidrettsinstinktet var på, men han var usikker på hvor god han kunne bli.

Da han var ferdig var det en andpusten Moan som uttalte at han hadde det som en million.

Både dommer Merete Lingjærde og Morten Hegseth skryter av ham.

– Helt fantastisk. Stolt trønder, sa Hegseth.

Han fikk syv poeng av dommerne, 21 til sammen.

Dette er 17. sesongen av det populære familieprogrammet som går på TV2. Årets sesong ble ledet av programlederne Katrine Moholt og Anders Hoff. Moholt vant første sesong av programmet i 2006.

Dette er alle deltagerne i årets sesong.

Tidligere sesonger har det vært fire dommere. Denne sesongen er de kun tre: Trine Dehli Cleve, Merete Lingjærde og Morten Hegseth, som skal bedømme kjendisenes rytme og danseevne. Hegseth var selv med i programmet i 2018 og gikk ut i syvende uke.

«Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth har tilknytning til VG gjennom sitt managementselskap, MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger her.