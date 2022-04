IKKE ENIGE: «Kompani Lauritzen» var en av flere program Altibox-kunder ikke fikk sett i helgen som følge av konflikten.

«Kompani Lauritzen» mistet 134.000 seere

Fredag mistet over en million seere tilgangen til TV 2s kanaler. Det vises på helgens seertall.

TV 2 melder til VG at 812.000 seere fikk med seg lørdagens episode av «Kompani Lauritzen». Det er en nedgang sammenlignet med forrige lørdags seerespons som landet på 946.000.

– Vi er veldig godt fornøyd med helgens seertall. Det er fint å se at seerne – på tross av at samarbeidet med Altibox har opphørt, likevel har funnet frem til TV 2-innholdet på TV 2 Play eller hos andre distributører. Dette lover også godt for alt det gode norske innholdet vårt som har premiere i ukene som kommer, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2.

Realityserien med Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen i spissen har vært en av TV 2s største suksesser de siste årene.

For «The Voice» var nedgangen mindre. Fredag hadde programmet 521.000 seere sammenlignet med 552.000 seere forrige uke.

Alle Altibox-kunder mistet tilgang til kanalene til TV 2 fredag forrige uke.

Altibox har over 530.000 TV-kunder, noe som betyr at konflikten rammer over en million seere.

Det skjedde etter at TV 2 for to uker siden trakk seg fra forhandlingene med TV-distributøren.

Altibox har håpet på å få til en ny avtale med TV 2, og skrev torsdag følgende på sin Facebook-profil:

– Det ser dessverre ut til at det ikke blir noen ny avtale med TV 2 inntil videre. ​Vi synes det er leit, for det betyr at dere ikke får tilgang til noe TV 2-innhold hos oss fra 1. april, heller ikke TV 2 Play valgt gjennom vårt poengsystem, skrev Altibox på sin Facebook-side torsdag.

Willand i TV 2 sa følgende til VG torsdag:

– Uenigheten ligger i at Altibox ikke ønsker den modellen vi har tilbudt dem og de andre distributørene vi har avtale med. De vil rett og slett ikke kjøpe det vi selger. Da hjelper det heller ikke å starte nye forhandlinger.