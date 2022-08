KAMERATER OG KOLLEGER: Oskar Westerlin (t.v.) og Jørgen «Jølle» Fjeldstad på jobb på «Kontoret» på Frogner tirsdag kveld.

Oskar Westerlin får egen VGTV-serie: − Blir helt sykt

Influencer Oskar Westerlin (24) og kameraten Jørgen «Jølle» Fjeldstad (23) har fått frie tøyler i sitt nye prosjekt.

VGTV-serien «Oskar og Jølle» får premiere onsdag morgen. Der får seerne være med inn i det nye kontoret på Frogner, altså der Westerlin og podkast-makker Snorre Klanderud (27) spiller inn sin populære podkast «Kontoret», samt YouTube- og TikTok-innhold.

– Folk på Jodel sier at de ikke klarer å bli kvitt meg, uansett om de forsøker å blokkere meg. Da er det godt at jeg får smurt trynet mitt ut over enda en kanal, flirer Oskar.

– Og Jølle ønsker å bli Norges svar på Kardashians, fleiper han.

Selv om serien bærer deres navn, blir Snorre også fast innslag.

– Podkasten eksisterer fortsatt. Den ruller videre selv om vi lager TV, forsikrer Oskar.

Serien lover et «unikt innblikk i hvordan unge mennesker i dag kommer sammen og opererer i kampen for følgere og likes»

Oskar er blant Norges største influensere, på TikTok (436.000 følgere), Instagram (111.000 følgere), YouTube, podkast og Snapchat. Porsgrunnsmannen, som nå har sin faste base i hovedstaden, er ekstremt fornøyd med å få en egen serie på TV.

– Det er helt rått, sier han og legger til:

– Vi skal ha mange gjester utover høsten. Det blir helt sykt.

GJEST: Influencer Kevin Lauren (t.v.) dukker opp i første episode.

Seerne får bli med på opptredener, reiser, innspillinger og tannlegebesøk, for å nevne noe.

– Har dere fått noen begrensninger fra VGTV-ledelsen på hva dere kan gjøre og ikke?

– Egentlig ikke. Det er fritt fram. Vi tilbød til og med kameramannen 20.000 kroner dersom han skinnet seg. Han skulle tenke på det, svarer Oskar, også kjent fra VGTVs «Spårtsklubben».

Mye alkohol

– Alkoholen flommer i første episode. Hvilke vurderinger har dere gjort med tanke på at dere har unge fans?

– Det er en del alkohol i podden. Folk har fått inntrykk av at jeg drikker veldig mye, men hvis jeg setter av én dag til innspilling av podkast, YouTube og annet, så spres innholdet ut over flere måneder, forklarer Oskar.

– Kanskje det ser ut som jeg er på fylla hver dag, men det stemmer ikke. Tvert imot trenger jeg hver dag. Jeg er ikke redd for å sette et dårlig eksempel.

VGTV-sjef: – Ikke problematisk

Thor-Erik Claussen, TV-sjef i VGTV, sier til VG at det er naturlig å vise alkohol.

– I denne serien følger vi noen av landets største innholdsskapere på sosiale medier, som snakker direkte til mange tusen unge mennesker hver dag. Alkohol er en del av dette innholdet og det er naturlig at det også blir et element i serien, sier han.

– Målet vårt er imidlertid at følgerne skal bli kjent med Oskar og Jølle bak SoMe-fasaden og få et innblikk i hvordan de drifter noen av landets største SoMe-kontoer, og hvilken jobb som ligger bak alle likes og kommentarer, forklarer han.

– Foreløpig har vi ikke opplevd dette med alkohol som problematisk, men vi er selvfølgelig bevisst på ansvaret vårt som avsender, og dette er en problemstilling vi forholder oss til, sier Claussen.

Om penger

I «Oskar og Jølle» snakker Oskar om at pengene renner inn, og at han er millionær.

– Det er vanskelig å si hvor mye penger jeg har, for alt er i selskapet, der jeg og Jølle har 50 prosent hver. Men det sto 1,1 million på kontor for noen måneder siden. Det er et pekepinn på at ting går riktig vei, sier Oskar.

– Det meste legges i utstyr og nytt innhold. Og vi betaler Snorre 90 kroner timen svart. Det kan du sitere meg på, legger han til.

Hvor mange episoder som kommer av TV-serien, er ikke bestemt. De skal publiseres «sporadisk» opplyses det om.

SoMe-FJES: Oskar Westerlin.

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

