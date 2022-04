MILITÆRPROGRAM: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård er programledere i «Kompani Lauritzen».

Advarsel om krigslignende scener i «Kompani Lauritzen»-episode

På grunn av krigen i Ukraina, advarer TV 2 seerne om scener som minner om krig og krigshandlinger i neste episode av «Kompani Lauritzen».

– I denne episoden av «Kompani Lauritzen» er det krigslignende situasjoner. Med tanke på det som nå skjer i Ukraina, så ønsket vi å gjøre seerne oppmerksom på dette helt i starten av episoden, skriver pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, i en e-post til VG.

I begynnelsen av den kommende episoden av programmet, advares seerne om at deler av programmet inneholder scener som minner om krig. Det er både en plakat med teksten, og en stemme sier det som står:

«Vi gjør oppmerksom på at Kompani Lauritzen ble spilt inn før krigshandlingene i Ukraina startet. I deler av dette programmet er det scener som minner om krig og krigshandlinger».

Russland invaderte Ukraina omtrent samtidig som TV 2 og «Kompani Lauritzen» skulle ha sin premierefest. På grunn av krigen, ble det en dempet feiring den gang 24. februar.

Siden den tid har TV 2 gjort flere endringer i programmet der kjendiser får prøve seg i militæret.

Spesielt gjelder dette det nye «spin-off»-programmet som egentlig skulle hete «Tropp Z». TV 2 endret dette navnet i mars, ettersom bokstaven «Z» ble et symbol på at man støtter Russlands krigføring og invasjon av Ukraina.

Programmet skiftet dermed navn til «Tropp 1».

I den nye serien skal unge voksne som sliter med overgangen til voksenlivet, og de forpliktelsene og ansvaret det medfører, få muligheten til en ny start og en ny kurs i livet, skrev TV 2 i en pressemelding som ble sendt ut i fjor høst.

Nesten en måned senere, ble det klart at TV 2 og produksjonsselskapet Seefood hadde gjort en endringer i innspillingen av «Tropp 1»-serien etter at 200 flyktninger fra Ukraina ble innkvartert i Isfjorden, like ved Setnesmoen leir.

Det var Aftenposten som først omtalte denne nyheten.

– Det har vært naturlig for oss å gjøre disse endringene, sa pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til VG.

Ifølge Aftenposten var 200 flyktninger fra Ukraina innkvartert på et flyktningmottak i Isfjorden, som ligger bare noen kilometer fra Setnesmoen leir i Åndalsnes. Her blir «Tropp 1» i likhet med «Kompani Lauritzen» spilt inn.

Alt som var planlagt av aktivitet i Isfjorden ble flyttet til andre steder for å unngå at innspillingen av programmet skulle bli en ekstra belastning for flyktningene.

– Vi har vært i løpende dialog med kommunen hele veien. Vi er nå ferdig med innspillingen og alt har gått bra, sa Dahl.