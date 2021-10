FRA KJENDISER TIL VANLIGE FOLK: Til våren går Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård i gang med innspillingen av en ny variant av «Kompani Lauritzen».

Lager «Kompani Lauritzen» med ny vri

Til våren blir det ikke bare kjendiser som skal underkaste seg et militært regime preget av orden og disiplin i «Kompani Lauritzen».

Av Jørn Pettersen

Publisert:

Etter stor suksess med TV 2-serien er Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård i gang med en ny serie bygget over samme lest, der unge voksne skal få mulighet til en ny start i livet. Denne serien kommer i tillegg til kjendisversjonen av «Kompani Lauritzen»

– Dette blir for folk flest og jeg har alltid ment at det året jeg var i forsvaret, har vært med på å forme meg som menneske. Jeg tror at mange unge mennesker som kanskje bare sitter og gamer hele dagen, har godt av et slikt opplegg.

Det sier Dag Otto Lauritzen til VG.

– Vi har tenkt nøye gjennom dette. Etter tre sesonger med «Kompani Lauritzen» har vi god erfaring med et slikt opplegg og vi har mange kompetente mennesker rundt oss. Det er ikke sikkert at vi tar med de som har mest lyst til å være med, men snarere de som trenger det, sier «oberst» Lauritzen videre.

Han har en oppriktig tro på at alle ville hatt stor personlig nytte av å ha vært i Forsvaret. Men at slik det er i dag, er det ikke alle som får muligheten til det.

– Det er mange unge som sliter med å finne plassen sin i de voksnes rekker, sliter med å fullføre studier, holde på en jobb, eller generelt tilpasse seg samfunnets normer og regler. Gjennom dette opplegget vil de få muligheten til å gjenoppdage seg selv, som forhåpentligvis vil gi dem en ny og frisk start når de kommer ut igjen, sier Lauritzen.

Han gleder seg til å jobbe med «vanlige» mennesker.

– Vi er ikke helt ferdig med planleggingen ennå. Men vil være så delaktige som mulig. Men vi må ha en avstand til deltagerne, så får vi heller nærme oss dem etter hvert, sier Dag Otto Lauritzen.

TV 2 opplyser i en pressemelding at de søker unge voksne mellom 20 og 28 år som sliter med motivasjonen til å sette fart på livet.

– Gjennom hard militærdisiplin, samarbeid og forbrødring skal de unge rekruttene oppleve personlig mestring, og vi er sikre på at også denne serien vil by på humor, varme og historier som inspirerer, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.