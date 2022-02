OFFER, MØT SVINDLER: «Tindersvindleren» Shimon Hayut og Pernilla Sjøholm fanget av VGs fotograf i Munchen i 2019.

TV-anmeldelse «The Tinder Swindler»: Tindersvindleren går til filmen

En nyskapende VG-artikkel er blitt en konvensjonell virkelighetskrim-dokumentar.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«The Tinder Swindler»

Premiere på Netflix onsdag 2. februar

Storbritannia. 13 år. Regi: Felicity Morris

Med: Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm, Ayleen Charlotte, Shimon Hayut

VGs avsløring av «Tinder-svindleren» Simon Leviev i 2019 var et journalistisk nybrottsarbeid. En feature-artikkel for smarttelefonens tid, tilrettelagt for et publikum som knapt vet hva et gammeldags helgebilag er. Saken var som en «film» i seg selv: Fullstappet med bilder, video- og lydopptak, høstet fra rikholdige chat-logger.

At artikkelen nå har resultert i en smidig britisk dokumentar på Netflix, er ikke veldig overraskende. Materialet er som skapt for strømmegigantens umettelige true crime-sult. Det er bare å rigge opp kameraene og gjøre ferske intervjuer med ofrene og journalistene.

FOR MANGE KREDITORER TIL Å TELLE PÅ ÉN HÅND: Cecilie Fjellhøy i «The Tinder Swindler» på Netflix.

Du kan lese saken her (og i en mer tradisjonelt tekstbasert variant: her). Kortversjonen går omtrent som dette:

Cecilie Fjellhøy – håpløs romantiker fra Lillestrøm, bosatt i London – får i januar 2018 match med en «Simon Leviev» på dating-appen Tinder. Leviev hevder å være sønnen til den israelske diamantkongen Lev Leviev, og kaller seg følgelig «prinsen».

Prinsen inviterer studenten Fjellhøy om bord på sitt private jetfly. Den norske kvinnen griper sjansen til å gjøre noe uvanlig, og blir forelsket i den mørke, mystiske «milliardæren». De to blir et par, og er i mange uker i kontinuerlig kontakt via WhatsApp. Så en dag endrer meldingene fra Leviev karakter.

ET LIV I JETMOTOR-SUS OG DUS: Scene fra «The Tinder Swindler» på Netflix.

Han, og livvakten Peter, forfølges av «farlige fiender», hevder han. Diamantbransjen er tøff, kredittkortene hans er kansellert av folk som vil ham til livs, kan han være så snill å få låne noen penger? Betaler tilbake på mandag.

Fjellhøy befinner seg plutselig i en eskalerende situasjon der hun stadig må ta opp store, dyre forbrukslån for å redde drømmeprinsen ut av kinkige situasjoner. Det går etter hvert opp for henne at hun er utsatt for en svindler, og at flere kvinner er i den samme kattepinen.

Pernilla Sjøholm i Stockholm er én av dem. Hun har et platonisk forhold til Leviev, men hjelper ham med penger hun også.

SAMTIDIG, I STOCKHOLM ...: Tindersvindlerens svenske offer Pernilla Sjøholm, fotografert av VG i 2019.

Fjellhøy går til VG. Målsettingen er å gjøre svindlerens ansikt og falske navn kjent for verden – til skrekk og advarsel for andre. Avisens reportere avdekker en pågående pyramidespill-lignende svindel, der Leviev bruker lånene fra én kvinne til å finansiere luksuslivet han lever med en annen.

Hvor mange kvinner som er blitt loppet av den utrettelige lurendreieren, har hverken VG eller «The Tinder Swindler» klart på bringe på det rene. Men Leviev, hvis egentlige navn en gang var Shimon Hayut, ble dømt for å ha svindlet tre kvinner i Finland i 2015. I denne filmen møter vi ytterligere et offer: Ayleen Charlotte fra Nederland.

HÅPLØS ROMANTIKER: Cecilie Fjellhøy i «The Tinder Swindler».

Det er selvsagt en aldri så liten svakhet ved «The Tinder Swindler» at heller ikke regissør Felicity Morris har fått svindleren i tale. Morris, som har produsert dokumentarer om nettbasert svindel før, lener seg ellers tungt på innsatsen som ble lagt ned av journalistene i Oslo.

Grovarbeidet er allerede gjort, kronologien er etablert, all tilgjengelig dokumentasjon er ferdig saumfart. Regissøren forteller historien én gang til, ved hjelp av virkemidler som ofte er mindre filmatiske enn de som ble benyttet i artikkelen. (Mange skjermdumper og «dramatiserte» Google-søk her, ja).

De nye intervjuene med Fjellhøy og Sjöholm gir merverdi til seere som allerede er kjent med innholdet. Og det er godt å se at førstnevnte har fått noe større avstand til hendelsene. Hun bryter fremdeles ut i gråt når hun snakker om det hun har vært gjennom. Men hun kan, på et vis, le av det også. Og hun er fremdeles på Tinder.

FIFFIG HEVN: Ayleen Charlotte i «The Tinder Swindler».

Nyhetsverdien blir større idet Ayleen Charlotte entrer filmen. Hun kommer sent, men har tatt den kanskje mest fiffige hevnen: Hun sper på inntektene ved å selge Hayuts schtøgge designerklær på nettet.

Svindleren selv? På frifot etter et kort fengselsopphold, og tilsynelatende atter en gang høyt på strå i hjemlandet Israel. Han er nylig blitt observert på Tinder igjen. Sveip til venstre.