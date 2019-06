RIBBENSBRUDD: Triana Iglasias ble fløyet til Ullevål sykehus i natt. Foto: PRIVAT

Triana Iglesias til sykehus etter alvorlig ulykke på «Farmen kjendis»

Programlederen skadet seg i en hesteulykke.

Det skriver TV 2.

Pressekontakt Alex Iversen i TV 2 sier til VG at ulykken skjedde da Triana falt av en hest på gården.

Til TV 2s eget nettsted har han uttalt følgende.:

– Da de red over tunet ble hestene urolige, uklart av hvilken grunn, noe som førte til at Triana falt av hesten. Hun ble sittende fast i stigbøylen før hun så falt i bakken. Både Triana og den andre deltakeren er hestevante og de fulgte alle sikkerhetsprosedyrer, inkludert å bruke hjelm, forteller presseansvarlig for Farmen kjendis i TV 2, Alex Iversen.

Og:

– På Kongsvinger sykehus ble det avklart at Triana hadde ribbensbrudd og mulige indre skader. Hun ble fløyet videre med luftambulanse til Ullevål sykehus rett etter midnatt.

Triana har lagt ut et bilde fra sykehuset på Instagram, som VG har fått tillatelse til å gjengi.

Der skriver hun blant annet:

«For noen dager siden fikk jeg en kraftig smell i magen. Fem ribbeinsbrudd, miltruptur og skadet lever. Så gjorde lungene at det ble vanskelig å puste. Alt i alt var det en stygg ulykke, men nå - når jeg ligger her på sykehuset - føler jeg meg veldig takknemlig, heldig og sterk»

Ulykken medfører at hun må forlate gården, fordi skadene er for alvorlige til at hun kan komme tilbake innen 24 timer - slik reglene sier.

– Tiden på gården har vært helt fantastisk. Jeg er blitt så glade i alle jeg har møtt der, og hatt en helt magisk opplevelse. Nå må jeg bare bli helt frisk igjen, og det kommer jeg til å bli. Jeg blir tatt godt vare på av veldig flinke folk, sier Iglesias til TV 2.

VG får opplyst av Iversen at hun nå ikke er tilgjengelig for kommentarer. TV 2 opplyser at hun fortsatt er på sykehus.

Publisert: 07.06.19 kl. 11:05 Oppdatert: 07.06.19 kl. 11:27