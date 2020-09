PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry i London Albert Hall i mars i år. Foto: Simon Dawson / Reuters Pool

Harry og Meghan har signert med Netflix

Prins Harry (35) og hertuginne Meghan (39) binder seg til strømmegiganten for flere år fremover.

Både britiske og amerikanske medier melder om det nylig inngått samarbeidet mellom prinseparet og Netflix.

Ifølge Sky News går avtalen ut på at Harry og Meghan skal produsere filmer og serier, både manusbaserte prosjekter og dokumentarer, deriblant innhold rettet spesielt mot barn.

«Livene våre, både hver for oss og sammen som par, har gjort at vi forstår menneskets kraft, tapperhet, motstandskraft og behov for tilhørighet. Gjennom vårt arbeid med ulike samfunn og miljøer, ønsker vi å rette søkelyset på mennesker og hjertesaker verden over. Fokuset vil være på å informere, men også gi håp», lyder det i kunngjøringen fra Meghan og Harry.

De legger til at de som nybakte foreldre ser viktigheten av å bidra til barnevennlig innhold. Flere produksjoner skal allerede være godt på vei, blant annet programmer rettet spesielt mot kvinner.

Amerikanske Meghan finner med dette for alvor tilbake til sine røtter. Hun jobbet som skuespiller og figurerte i serien «Suits» før hun ble kjæreste og senere giftet seg med sin britiske prins.

Etter at de trakk seg ut av kongehuset og flyttet til California – Meghans gamle hjemstat – i vår, bodde hertugparet midlertidig hos en Hollywood-venn. Nylig gikk de til innkjøp av en svært luksuriøs bolig i Santa Barbara.

Hvor mye Netflix-avtalen er verdt i penger, er uvisst.

Ted Sarando, en av toppsjefene hos strømmekanalen, sier i pressemeldingen at Harry og Meghan har inspirert millioner av mennesker verden over «med sin optimisme, sitt lederskap og sin autentiske måte å være på».

«Vi er utrolig stolte over at de har valgt Netflix som sitt kreative hjem», sier Sarando.

I sosiale medier er det flere som setter spørsmålstegn ved at prinseparet som valgte å forlate England og kongehuset for et mer tilbaketrukket liv, nå velger å kaste seg inn i underholdningsbransjen. Ifølge Daily Express mener mange at det nye TV-samarbeidet tvert imot vil føre paret inn i rampelyset for fullt.

Tidligere i år jobbet Meghan med en annen mediegigant, nemlig Disney. Da ga hun stemme til en dokumentar om elefanter.

Publisert: 03.09.20 kl. 09:08

