NYBAKTE FORELDRE: Kristin Gjelsvik og samboeren Dennis Poppe hadde med seg sønnen Falk på NENTs høstlansering mandag. Foto: Jørn Pettersen

Kristin Gjelsvik ble mamma i april: - Sponsorene har stått i kø

Influenseren sier hun blir tilbudt flere hundretusen for å reklamere for barnevogn og barnesete.

– Sponsorene har stått i kø og tilbudt oss opptil flere hundretusen kroner - og barnevogn og barnesete - dersom vi ville reklamere for deres produkter, sier Kristin Gjelsvik til VG.

I april ble hun og samboeren Dennis Poppe foreldre til Falk. Til høsten er Gjelsvik med i TV3 og Viasat-programmet «Kjendismødre», sammen med Louise Angelica Riise og Linni Meister.

– Det går imot våre verdier å takke ja til den typen tilbud. Men selv om det kanskje kunne være fristende å takke ja til 200.000 kroner her, eller 100.000 kroner der, har vi landet på at vårt barn skal ikke brukes som et virkemiddel til å selge et produkt, sier Kristin Gjelsvik.

les også Kristin Gjelsvik hetses fordi hun ikke vil la sønnen spise kjøtt

Hun legger ikke skjul på at kreativiteten blant sponsorene har vært stor når det kommer til å få henne til å skifte mening.

– Det er mange som jobber intensivt for å finne nye måter å gjøre det på. Det er mange som virkelig ønsker at vi skal promotere deres produkt, enten det er en vogn eller hva det skal være, fortsetter Kristin Gjelsvik.

Mandag var både hun, samboer Dennis og sønnen Falk tilstede på NENTs lansering av høstens TV-programmer. Denne høsten har hun en sentral rolle i «Kjendismødre», hvor hun og Louise Angelica Riise og Linni Meister blir markedsført slik:

«De lever et jetset-liv med elleville kjendisfester, røde løpere og utlevering i sosiale medier. Med sterke meninger og ulike verdier kjemper de om oppmerksomhet i det nye medielandskapet».

KJENDISMØDRE: Linni Meister og Kristin Gjelsvik er aktuelle i «Kjendismødre» denne høsten sammen med Louise Angelica Riise. Foto: Jørn Pettersen

Selv gjør Gjelsvik seg blant annet disse refleksjonene om sin deltakelse i programmet som går over seks episoder - og ikke minst eksponeringen av sønnen på TV:

– Vi kommer til å fortsette å dele glimt fra vår hverdag, slik vi alltid har gjort. Vi synes det er unaturlig å stoppe med det, selv om vi har fått en ny «sjef» i huset. Men vi er veldig nøye med at han ikke skal overeksponeres, Det er veldig viktig for oss. Dette er et lite menneske som har rett til sitt eget privatliv, til å skape sin egen digitale identitet. Vi tenker at vi kan dele et par dryss her og der inntil han når en viss alder. TV-serien går bare frem til oktober og han forandrer seg mye fra uke til uke, sier Gjelsvik.

les også Kristin Gjelsvik har blitt mamma: – Kunne ikke vært lykkeligere

Hun poengterer at sosialde medier er jobben hennes.

– Det er dette jeg lever av. Jo mer aktuell du er, jo bedre er det. Det er jobben min å være synlig, Men jeg håper og tror at jeg også har noe vettugt å formidle. Jeg føler at min stemme er ganske nødvendig og viktig.

Gjelsvik har gjennom flere år vært blant de mest leste bloggerne i Norge.

– Tidligere følte jeg det som et større press å holde seg på toppen enn det jeg gjør nå. Jeg har etterhvert innsett at det er mye som er viktigere enn en toppliste-plassering. Det er blitt enda tydeligere etter at vi fikk barn. Perspektivene mine er blitt annerledes.

les også Caroline Berg Eriksen delte nakenbilder av seg selv: – Jeg måtte gå noen runder

Kristin Gjelsvik forteller at samtidig er det fortsatt viktig både for henne og Dennis å fortsette å dele glimt fra hverdagen også etter at de er blitt foreldre.

– I «Kjendismødre» ønsker vi å fortelle historien om hvordan livet er som nybakte foreldre. Det blir det endel morsomme situasjoner ut av det. I dag for eksempel måtte vi ta turen til Skatteetaten. Da barnet ble født hadde vi nemlig glemt å sørge for at at Dennis ble oppført som far til barnet vårt, så etter å ha stått i kø i to måneder fikk vi ordnet opp med det i dag, forteller en lattermild Kristin Gjelsvik.

Publisert: 30.08.19 kl. 13:30







