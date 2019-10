OMSTRIDT INTERVJU: Anne Lindmo intervjuet Haddy Njie sist fredag. Foto: Julia Naglestad/NRK

NRK har evaluert «Lindmo»-intervjuet med Haddy Njie: – Et hav av ting vi kunne gjort annerledes

Prosjektleder Trine Sollie understreker at Anne Lindmo og Haddy Njie ikke er venninner, og mener at den kollegiale forbindelsen ble belyst godt nok.

NRK har mandag formiddag hatt en evaluering av fredagens Lindmo-intervju med Haddy Njie.

Sistnevnte ble intervjuet som ledd i lanseringen av boken «Dagboken», hvor hun tar sin ektemann Trond Giske i forsvar etter metoo-stormen rundt ham som startet for snart to år siden.

Kritikken har haglet – både fra Giske-varslere som føler seg tråkket på, og fra presseeksperter som mener det er problematisk med Njies NRK-tilknytning, og at det verken var kritiske spørsmål eller tilsvar fra motpart i programmet.

– Det er jo ikke noe fasit på en slik sak, slik vi ser det. Det kunne vært løst på veldig mange måter, sier Trine Sollie, prosjektleder for «Lindmo» i NRK.

Hun står fast ved at intervjuet ikke var av en karakter som krevde tilsvar fra de som har anklaget Giske for seksuell trakassering, og heller ikke mulighet til samtidig imøtegåelse fra disse.

Psykiater reagerer

«Njie får sitte der alene og snakke i et underholdningsprogram inn mot helgen. Jeg undrer meg over at NRK vil gjøre dette? At dere ikke forstår at dette er klassisk retraumatisering mot alle de som varslet. Husk på, at Arbeiderpartiet gikk igjennom sakene og tok varslernes parti. Arbeiderpartiet mente at Trond Giske hadde opptrådt klanderverdig», skriver psykiater Inger Kragh Nyhus i et brev til NRK, gjengitt av Journalisten.

«Det å åpne opp, gi denne tiden til Njie, la henne sitte alene, ikke bli motsagt av noen på den andre siden – det mener jeg er ufornuftig, skadelig og i strid med den varsomheten NRK som rikskringkaster skal utvise», heter det videre fra psykiateren.

Sollie understreker at de ikke har til hensikt å traumatisere noen, og håper intervjuet kan være et innslag i en større debatt.

– Vi skjønner at det skaper reaksjoner når vi tar i vanskelige saker som dette. Det kan være krevende å balansere hygge og humor med alvor i et talkshow, både for seerne og oss journalister. Men vi ønsker å vie plass til begge deler i vårt program. Det sagt så krever slike intervjuer ekstra varsomhet og redaksjonen har vært veldig opptatt av det nettopp dette i denne saken, svarer Sollie, og understreker:

– Vi har forståelse for at vårt intervju med Haddy Njie kan oppleves vondt for noen og at mange har meninger om dette.

Mange har vært kritiske til at nettopp Lindmo intervjuet Njie. De to er blant NRKs største programlederprofiler.

– Jeg forstår veldig godt at folk reagerer på det, og jeg forstår at noen kan komme til å tolke dette som at Anne og Haddy er gode venninner – det kan jeg bekrefte at de ikke er. De omgås ikke privat. Hadde de vært veldig nære venner hadde vi nok ikke gjort intervjuet på denne måten, eller gjort dette intervjuet i det hele tatt.

– Om de ikke er venner, har de uansett en kollegial forbindelse?

– Ja, og det skal vi være varsomme med

– Var dere varsomme nok med dette nå?

– Hmmm, ja. Ja, jeg mener det, sier Sollie, som viser til at seerne ble gjort oppmerksomme på Njies tilknytning til NRK i programmet.

Angrer ikke

Fredag introduserte Lindmo sitt intervjuobjekt slik:

«Den neste gjesten som dere skal få møte her i kveld, hun er journalist, hun er NRK-programleder, og så er hun også gift med Arbeiderpartiets Trond Giske. Og denne uka gir altså Haddy Njie ut en bok som gir hennes versjon av det som skjedde da nestlederen i Norges største parti gikk av etter en rekke metoo-varsler.»

– Vi mener at det var ryddig å minne seerne på det, da, innledningsvis, sier Sollie.

HAR EVALUERT: «Lindmo»-prosjektleder Trine Sollie. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Hva kunne dere gjort annerledes?

– Det er et hav av ting vi helt sikkert kunne gjort annerledes, men vi er godt fornøyde med det intervjuet isolert sett

– Hva angrer dere mest på?

– Vi angrer ikke på så mye, egentlig.

– Ble dere overrasket av debatten og kritikken som har kommet?

– Ikke veldig. Vi så denne komme. Vi har absolutt forståelse for at dette vekker følelser og engasjement, dette er jo en stor og viktig sak i det norske samfunnet og det offentlige ordskiftet.

Publisert: 07.10.19 kl. 13:11







