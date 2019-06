Tobias Santelmann og Sofia Helin spiller hovedrollene i «Atlantic Crossing». Her på Honnørbrygga under innspilling. Foto: Line Møller

Sofia Helin: – Jeg gleder meg til å komme hjem

HONNØRBRYGGA (VG) Sofia Helin (47) har vært «norsk» i syv måneder. Nå er hun klar for å komme hjem til Ikea og hytteliv med familien.

Sofia Helin er mest kjent i rollen som Saga Norén, fra den dansk-svenske serien «Broen». Nå har hun kapret og fullført rollen som kronprinsesse Märtha i nok en storsatsing. I serien «Atlantic Crossing» følger vi kronprinsessens flukt fra Norge til Det hvite hus. I serien blir Märtha, som altså spilles av Helin, en uformell, men sentral maktfigur i Washingtons politiske kulisser.

– Jeg kjenner meg litt igjen i kronprinsessen. Hun var god sosialt, og det er nok jeg og. Jeg liker å snakke med folk og sånt, i motsetning til Saga Norén i «Broen», som jeg ikke hadde like mye til felles med, sier Helin til VG.

Savner familien

Serien, som kommer til å gå over åtte episoder, produseres av Cinenord for NRK. Innspillingen avsluttes med det ikoniske øyeblikket fra da kong Haakon og kronprinsessen kom tilbake til et Norge i fred, 7. juni 1945.

– Jeg har tenkt veldig mye på flyktninger i dag, for selv om kongefamilien hadde ressurser, penger og hjelp, så er det noe med å forlate mennesker man elsker, og ikke vite om man kan se dem igjen. Det må gjøre så vondt. Märtha måtte forlate sin mor og far, for eksempel, forteller Helin.

Hun har tenkt mye på hvordan det er å være flyktning, både på den tiden og i dag, men akkurat nå savner hun sin egen familie.

– Jeg gleder meg så mye til å komme hjem i morgen, sier skuespillerinnen.

Sofia Helin kjenner seg igjen i kronprinsesse Märtha. Foto: Line Møller

Ydmyk

Innspillingen av «Atlantic Crossing har vart i syv måneder, og Helin har lært seg norsk for rollen.

– I morgen skal jeg som en riktig svenske dra på Ikea, og så har jeg bilen full av søppel som skal sorteres, så skal jeg storhandle og hjem til hytta. For det er det jeg trenger nå – å vende tilbake til hverdagen.

I tillegg til utfordringer med å være borte fra familien så lenge, har Helin følt på en ydmykhet knyttet til rollen som kronprinsessen.

– At sønnen og datteren til Märtha lever gjør meg ydmyk. Så jeg har spurt meg selv: «Er det riktig av meg å prøve og gjenskape denne kvinnen?» Men nei, jeg prøver å gjenskape et menneske i denne situasjonen. Ingen kan noensinne gjenskape akkurat deres mor. Vi må tenke at dette er en kamp, og en fortelling om den, sier Helin.

Rollen som kronprins

Tobias Santelmann sitter på Honnørbrygga i Oslo med solen i ryggen. Han er iført en brun ulldress, og ser ut som han har hoppet rett ut av 40-tallet.

– Det er veldig deilig å være ferdig og få avsluttet her – at vi får gjøre en sånn historisk og ikonisk begivenhet siste dagen av innspillingen, det er deilig. Det er mange statister og flott vær på honnørbrygga, og så er det 7. juni og fred i Norge, sier Santelmann.

Han spiller kronprins Olav i «Atlantic Crossing», og sier han har trivdes i rollen som den daværende kronprinsen.

Etter en lang innspillingsperiode i Tsjekkia er Santelmann nå tilbake i hjembyen.

– Det er alltid deilig å komme hjem. Nå er vi jo i Oslo, så det er jo bedre sånn sett. Men det har vært en lang produksjon med mye tid i Tsjekkia. Men sånn er det jo med store produksjoner, de kan filmes overalt, og det må man bare håndtere, sier han.

Sofia Helin og Tobias Santalmann under siste innspillingsdag av «Atlantic Crossing». Foto: Line Møller

Fra offentlig til privat

Det som har føltes mest utfordrende for Santelmann i rollen som Olav, har også vært det han har trivdes mest med. Å gjengi kronprinsen nøyaktig har nemlig vist seg å være vanskelig, samtidig synes han det er spennende å få lete i de mer private rommene.

– Det er jo ikke sånn at jeg forsøker å gjøre Olav akkurat sånn som han kanskje var. Det er ikke det denne jobben har vært. Kongefamilien på den tiden var nok veldig forskjellig fra offentlige til private ærend. Derfor er det vanskelig å gjengi helt konkret hvem Olav var, og det er nok ikke målet heller, forteller skuespilleren.

– Etikken er i orden

Selve rollen som kongelig har han håndtert godt, føler han selv, til tross for at han ikke har vært på Slottet i denne anledningen.

– Vi har noen som passer på litt. Sofia var på slottet i Sverige og har fått vite hvordan man skal sitte og spise, bordregler og sånt. Så da har vi etikken i orden, i hvert fall rundt middagsbordet, sier Santelmann.

– Har du følt på ansvaret av å gjenskape kronprins Olav og dette ikoniske øyeblikket?

– Det føles kanskje rart å si nei, men ikke i dag. Han har jo vært med meg lenge. Nå er jeg bare glad det er fint vær, og ikke regnskyll som det var i går. Akkurat nå så føles det bare veldig fint.

Flere statister er på settet under siste innspillingsdag av serien «Atlantic Crossing» torsdag. Foto: Line Møller

