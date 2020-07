NYKOMMER: Michele Morrone, her på en premiere i Roma i fjor høst. Foto: Maurizio D'Avanzo / IPA / IPA Milestone

Fra omstridt erotikk til brå berømmelse

Før han fikk rollen som gangster i den kontroversielle filmen «365 Days», livnærte Michele Morrone (29) seg som gartner.

Selv om han er skuespiller, modell og sanger, var det ingen ekstravagant livsstil italieneren hadde før han i fjor fikk rollen i den erotiske filmen. Tvert imot hadde han det svært trangt økonomisk. Det skulle imidlertid snu fort.

«365 Days» kom på kino på nyåret, men fikk kort levetid der på grunn av coronapandemien. I stedet har den fått nytt liv hos Netflix. Men Morrones liv hadde allerede rukket å ta en vending. I løpet av rekordfart gikk 29-åringen fra å ha nesten ingen følgere til over åtte millioner på Instagram. En fanside for stjernen kan skilte med over 70 millioner følgere.

Denne uken ble det kjent at Morrone også har fått lukrativ modellkontrakt med Guess og designer Paul Marciano. Sammen med to kvinnelige modeller skal han figurere i reklamekampanjer for motegigantens kommende kleskolleksjon. Bildene skal tas ved Komosjøen neste uke.

Ifølge TMZ er avtalen verdt flere millioner kroner.

Men suksessen lå altså ikke i kortene for to år siden. Da gikk Morrone nemlig på en solid smell på privaten.

Brudd med kona

Ekteskapet med hans libanesiske designerkone Rouba Saadeh var gått dukken, og hun flyttet til Libanon med parets to sønner. Morrone var nær ved å gi opp drømmen om et skuespillergjennombrudd.

«Jeg ville ikke holde på med skuespill lenger. Jeg var alvorlig deprimert etter skilsmissen fra min kone», skrev Morrone på Instagram i februar.

I tillegg var han arbeidsløs.

«Jeg skaffet meg gartnerjobb i en øde landsby med 1000 innbyggere, fordi jeg ikke hadde noen penger. Men livet er rart. Når du er nede, setter din egen skjebnen det rette toget foran deg, og er du sterk nok, hopper du om bord. Tro på deg selv alltid. Alltid», lød det videre i meldingen.

Det var mens han jobbet som gartner, ifølge TMZ til en månedslønn på noen få tusenlapper, at Morrone fikk tilbud om å komme på audition til «365 Days». Filmen handler om en film som handler om en mafiaboss på Sicilia som doper ned og kidnapper en kvinne og gir henne ett år til å forelske seg i ham.

Filmen er blitt møtt med massive protester etter at den dukket opp på Netflix. Popstjernen Duffy er blant dem som i et åpent brev til strømmetjenesten har krevd at filmen fjernes – fordi hun mener den romantiserer voldtekt og menneskehandel.

Morrone dro altså på audition og endte opp med hovedrollen som Massimo Torricelli. Det er også han som synger filmmusikken. Han har ikke kommentert kontroversen rundt «365 Days».

I disse dager er 29-åringen aktuell med nytt album, og han dukker opp i filmen «Duetto» i løpet av året.

