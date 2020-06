TV-PAR: Katherine Kelly Lang og Thorsten Kaye spiller Brooke og Ridge. Foto: © sean smith/jpistudios.com

«Glamour» bruker oppblåsbare dukker og ekte kjærester

Coronaviruset gjør kjærlighetsscenene vanskelig, men podusentene har funnet en løsning.

«Glamour» lokker over 3,2 millioner seere i hjemlandet USA hver dag. I likhet med de aller fleste andre TV-produksjoner måtte de også ta en ufrivillig, lang pause i innspillingen på grunn av coronapandemien.

Forrige uke fant imidlertid «Glamour»-staben veien tilbake til settet, som en av de første i USA til å gjenoppta produksjonen etter virusbråstoppet.

Funket ikke uen kyss

Bradley Bell, som er sjefprodusent og i tillegg skriver det meste av manuset, sier til Forbes og en rekke andre medier, at han har funnet en nødløsning når det gjelder de romantiske scenene. Forsøket på å begrense kyss, fungerte nemlig dårlig.

– Vi prøvde å kutte all kyssing, men da var ikke showet lenger det samme. Takket være dyktig kameraføring og kreativ klipping, kanskuespillerne gjøre jobben separat for så å bli satt sammen i ettertid. Det vil se ut som står lidenskapelig nese mot nese, men i virkeligheten filmer vi bare én og én person, sier Bell.

SETTET: Heatther Tom, Don Diamont og Katherine Kelly Lang er blant seriens største kjenninger. Foto: © sean smith/jpistudios.com

Parykker på oppblåsbare dukker

Når de gjelder de enda mer intime scenene, som skal forestille sex, må det andre tiltak til.

– Vi har noen oppblåsbare dukker som har ligget på kostymelageret i 15 år, og som har vært brukt i ulike settinger – som når noen skulle se døde ut. Nå børster vi støv av disse, setter på dem nye parykker og sminke, og så kan de brukes i kjærlighetsscenene, forteller produsenten.

EKTE KJÆRESTE: I virkeligheten eer Katherine Kelly Lang forlovet med Dominique Zoida. Trolig er han aktuell som stand-in på settet. Foto: Marco Provvisionato / IPA / IPA Milestone

Når det lar seg gjøre, vil også skuespillernes kjærester i virkeligheten, hentes inn på settet.

– I noen tilfeller vil de ekte konene og ektemennene til skuespillerne brukes som stand-in. Så hvis dere ser hender som berører ansikter, vil det være rollefigurens egen partner som vises – mens det blir redigert til å se ut som motspilleren, forklarer Bell til Hollywood Reeporter.

Denne uken tok «Glamour» en ny pause mens det legges til rette for bedre testing av corona på arbeidsplassen. Etter planen starter de opp igjen 23. juni, men det forutsetter at alle som er testet, er smittefri, melder Variety.

Bell-Phillip Television presiserer i en presemelding at sikkerheten til de ansatte står øverst på prioriteringslisten.

Nylig ble det besluttet at «The Bold and The Beautiful», som serien egentlig heter, får to nye år på skjermen. Såpeserien er også nominert til hele 13 priser når Daytime Emmy Awards skal la hederen drysse 26. juni.

Blant annet er Katherine Kelly Lang (58) og Thorsten Kaye (54), som spiller Brooke og Ridge, nominert til beste kvinnelige og mannlige hovedrolle i TV-drama.

Det 33 år lange såpedramaet rundt familiene Forrester og Logan, og det som skal forstille Los Angeles’ største motehus, har de siste årene blitt tatt av den ene kanalen etter den andre i Norge.

TV6 overtok i 2018 stafettpinnen etter TV 2 Sumo, men siden har serien funnet veien tilbake til Sumo igjen.

