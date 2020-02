HEDERSGJEST: Morgan Sulele omgitt av Aslag Haugen, Frida Ånnevik. Linnea Dale, Chris Holsten, Tuva Syvertsen og Odd Nordstoga.

Hyllet Morgan Sulele i «Hver gang vi møtes» – se alle terningkastene

VGs Marius Asp (40) trillet terningkast på alle fremføringene. Er du enig?

Oppdatert nå nettopp

Se alle terningkastene lenger ned.

Det var altså bærumsmannen Morgan Suleles tur til å dele av livets opp- og nedturer i kveldens episode. 28-åringen fortalte blant annet om da han møtte veggen og trodde han skulle dø.

Magnus Clausen, som han opprinnelig heter, er den av årets artister i «Hver gang vi møtes» som har fått hardest dom fra anmelderne i form av terningkast.

«Morgan Sulele har naturligvis gjort det Morgan Sulele åpenbart gjør: Gitt sangen norsk tekst og makset alle tilløp til harry-, chille- eller partyfaktor», skrev VGs anmelder for et par uker siden.

Det preller av 28-åringen.

– Selvsagt er det hyggelig hvis de har hyggelige ting å si, men anmeldere har jeg aldri brydd meg veldig mye om. Det må jeg innrømme, uttalte Magnus til VG i forkant av episoden.

(Artikkelen fortsetter under terningkastene)

Se bilder av alle fremføringene i bildespesialen øverst i artikkelen.

I kveldens episode måtte Aslag Haugen (59) stå over selve middagen fordi han skulle holde konsert. Han ble hentet i helikopter på gården. Også i tidligere sesonger har artister måttet ta avbrekk for å oppfylle konsertforpliktelser, men det er første gang noen må stå over et måltid.

For TV 2 var det likevel et lett valg.

– Her sto det mellom å miste et så godt og etablert artistnavn som Aslag denne sesongen, eller at vi mistet ham ved bordet under ett av totalt 16 måltid. Det løste seg med at Aslag sang til Morgan Sulele under lunsjen før han dro, sier PR- og medierådgiver i TV 2, Unn Grethe Berge.

HELIKOPTER: Aslag Haugen måtte ta en pause under oppholdet og fikk reise standsmessig. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Publisert: 08.02.20 kl. 19:49 Oppdatert: 08.02.20 kl. 21:52

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser