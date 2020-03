KARANTENE-TV: Etter en ukes ferie på Gran Canaria måtte programleder Solveig Barstad spille inn «TV 2 hjelper deg» hjemmefra og sende finansminister-ektemannen ut av huset. Foto: TV 2

Måtte lage TV 2-program alene hjemme på kjøkkenbenken

Denne uken var det ikke mye hjelp å hente for «TV 2 hjelper deg»-programleder Solveig Barstad (53). Etter ferie på Gran Canaria bar det rett i karantene og dermed måtte hun klare seg selv under innspillingen av torsdagens program.

Nå nettopp

– Dette var helt nytt for meg. En kollega satte bare fra seg utstyret på trappen og dro. Helt enkelt utstyr som var enkelt å rigge til. Jeg savnet kollegene, men det gikk helt fint. Jeg har jo plukket opp noe opp gjennom årene, sier Solveig Barstad til VG.

Lørdag kom hun hjem fra en ukes ferie på Gran Canaria. Dermed måtte i hjemme-karantene og uten mulighet til å spille inn ukens program i studio som hun pleier.

SMIL TIL EGET KAMERA: Solveig Barstad måtte klare seg selv under innspillingen av ukens «TV 2 hjelper deg». Foto: TV 2

– Det blir nok ikke så proft som det bruker å være – og jeg frykter at kollegene mine har fått mange klipp som nok blir morsomme å vise frem på julebordet, sier Solveig Barstad og ler.

Hun forteller at «TV 2 hjelper deg» denne uken har sett nærmere på hamstring og hvor mye butikkene har på lager. Det blir test av batterier – og et innslag om Per som ble skadet og måtte sy etter at apparatet på treningssenteret sviktet.

– Jeg har gjort mellomstikk jeg pleier å gjøre – og denne gangen måtte hjemmet bli et alternativt studio. Men jeg måtte jo rydde litt på kjøkkenet da, fortsetter Barstad.

Hun er gift med finansminister Jan Tore Sanner – og med henne i karantene passet det ikke så godt for han å være hjemme.

GIFT: Solveig Barstad er gift med finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Frode Hansen

– For å være på den sikre siden, bør vi jo alle oppføre oss som om vi er smittebærere. Han skulle uansett på budsjettkonferanse i Hurdal denne uken, så han er det ikke noe synd på, sier Barstad.

Publisert: 18.03.20 kl. 10:37

