FØLELSESLADET: Her ofrer Shira Haas det lange håret i rollen som Ester Shapiro. Foto: Anika Molnar/Netflix /

Måtte barbere av alt håret for TV-serie

Allerede på første innspillingsdag til «Unorthodox» måtte israelske Shira Haas (24) la de lange lokkene falle.

Oppdatert nå nettopp

Det tysk-amerikanske TV-dramaet i fire episoder, hadde premiere på Netflix i mars og er blitt en stor snakkis internasjonalt. Ikke minst høster hovedrolleinnehaver Shira Haas massiv ros for sin tolkning av Ester Shapiro.

Ester kommer fra New York, der hun er født og vokst opp innen den jødiske sekten hasidismen.

TV-seerne blir tatt med inn i et ulykkelig ekteskap og deretter flukten til Berlin, der 19 år gamle Esty, som hun kalles, prøver å skape seg et nytt liv utenfor sekten.

EKTEPAR: Amit Rahav spiller Yakov Shapiro, ektemannen til Ester Shapiro ( Shira Haas). Foto: Anika Molnar/Netflix

Det er mer enn skuespill når Esty før ekteskapet må barbere av seg alt håret, som er tradisjon når en kvinne innen hasidismen gifter seg. Det er hovedrolleinnehaverens egne lange krøller som faller til gulvet.

– Hvis en historie er verdt å fortelle, og jeg ønsker å fortelle den, så er det ikke mye som bremser meg, sier Shira Haas i et intervju med The Face.

Hun forteller at håret forsvant allerede første dag på settet. Det er ekte tårer som strømmer fra 24-åringens øyne. Men som rollen krever, er det både frykt og opprømthet som formidles. Esty både gruer og gleder seg til bryllupet.

les også Strømme-guide: Gamle klassikere kan lære oss ett og annet om isolasjon

– Jeg kjente på en haug med følelser, sier Haas om da de andre kvinnene gjorde henne fullstendig skallet.

– Akkurat i det øyeblikket følte jeg meg som Esty. Hun er veldig stolt, fordi hun skal gifte seg, og samtidig har hun alle disse spørsmålene. Hvem er denne mannen jeg skal forenes med? Og håret mitt? Hun er redd. På en måte er det som å ta farvel med barndommen, forklarer Haas.

Best taus

Rollefiguren sier ikke mye der og da. Ansiktsuttrykket taler for seg. Haas liker best de scenene der hun kan formidle følelser uten å bruke ord.

– Hver gang jeg kan fjerne setninger fra manuset, er jeg fornøyd. Noen ganger er det lettere å si noe uten å faktisk uttale det – når man forstår en karakters følelser bare ved å se på henne.

Bildet under er fra januar i fjor, da Haas hadde det lange håret i behold (artikkelen fortsetter under posten)

24-åringen er full av beundring for rollen hun spiller.

– Esty er veldig, veldig modig, men også engstelig og sårbar. Hun har alle disse motstridende følelsene inne i seg som man trenger å få frem i lyset.

Skuespilleren forberedte seg på jobben ved å snakke med tidligere medlemmer i den jødiske sekten. Særlig én kvinne gjorde inntrykk på Haas.

– Jeg spurte henne om hvorfor hun ønsket å forlate samfunnet. Da bare så hun på meg og svarte: «Shira, ingen ønsker å forlate samfunnet». Det var en øyeåpner for meg, betror Haas.

Til InTouch, som beskriver skuespilleren som en «gryende superstjerne», sier Haas at «Unorthodox» viser to verdener på en nydelig og unik måte, og at serien handler om retten til å ha sin egen stemme.

Fått med deg denne Netflix-snakkisen (artikkelen om Haas fortsetter under videoen):

Amit Rahav (24) spiller Ester Shapiros naive, vennlige og svært familielydige ektemann Yakov. Han er bosatt i England og er ellers kjent for blant annet filmen «Mekulalim».

På Instagram, der Haas har 100.000 følgere, et tall som øker hurtig for hver dag, poster hun hyppig bilder fra seg og motspillerne i serien, deriblant Rahav.

I virkeligheten er Haas kjæreste med den israelske skuespilleren Daniel Moreshet (26). På julaften i fjor postet hun dette bilde av seg og sin utvalgte på Instagram:

Haas, som bor i Tel Aviv, har høstet priser for sitt skuespill tidligere, for «Pere Atzil» og «Broken Mirrors». Hun kan også ses på Netflix i den syv år gamle serien «Shtisel».

«Unorthodox» baserer seg på Deborah Feldmans roman med samme navn.

«Et vakkert portrett av en kvinnes gjenfødsel», skriver Vulture.

Skuespilleren har postet dette klippet på Instagram, scenen fra «Unorthodox», der hun kaster parykken hun måtte bruke etter å ha fjernet alt håret. Da hadde korte stubber rukket å vokse ut:

Ifølge Store Norske Leksikon spredte hasidismen seg til USA gjennom den store jødiske utvandringen på 1800-tallet. De jødiske samfunnene i Øst-Europa ble offer for utryddelser, men bevegelsen lever videre både i Nord-Amerika og i Israel. Hasider regnes i dag som ultraortodokse.

Den største gruppen i dag er Habad-hasidismen, og de har sitt hovedsentrum i New York.

Publisert: 06.04.20 kl. 16:33 Oppdatert: 06.04.20 kl. 16:46

Les også

Mer om TV-serier Livssyn Netflix Jødedom Instagram

Fra andre aviser