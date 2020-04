MOBIL: Billy (Domhnall Gleeson) og Ruby (Merritt Wever) oppdager tidlig at de ikke er på samme nivå på «Candy Crush». Foto: HBO Nordic

TV-anmeldelse «Run»: Besværlig togbegjær

Ikke se sammen med noen du er usikker på om du fremdeles liker.

Run

Britisk/Amerikansk humorspenningserie i 7 deler

Med: Merritt Wever, Domhnall Gleeson m.fl.

Skapt av: Vicky Jones

Premiere på HBO Nordic mandag 13. april



Basert på navnene i bakgrunnen her skulle «Run» vært både nyskapende morsomt og frydende spennende. Og i alle fall noe helt annet enn hva man tror man skal se. Kryss av for sistnevnte.

Phoebe Waller-Bridge («Fleabag») har produsert. Vicky Jones, Waller-Bridges bestevenn og regissør av sceneshowet «Fleabag», har snirklet sammen historien om Ruby (Wever) og Billy (Gleeson). Etter at de terminerte ungdomsforelskelsen for omtrent 19 år siden, har paret hatt en avtale om å stikke av sammen om man får tekstmeldingen «Run» - og svarer.

Ja, slik mange i freidige tjueår fylleraller om at de skal gifte seg om de ikke har funnet noen bedre når de runder den voldsomme milepælen tretti. I dette tilfellet innebærer avtalen å la hverdag være hverdag, kaste seg på flyet til New York og borde toget over det amerikanske kontinentet.

Nå til dags høres det ut som beinhard science-fiction at noen i det hele reiser med fly, i alle fall til et annet kontinent. Enkelte scener ser i tidens perspektiv ut som skrekkfilmpropaganda fra smittevernspolitiet.

Det er selvsagt en heldig/uheldig tilfeldighet, men gir en egen, ikke-tiltenkt, dimensjon til den presumptivt uansvarlige frihetsdrømmen i Ruby og Billy sitt ungdommelige konsept.

SKAL: Den følelsen, når du sitter i bilen og vurderer å droppe alt til fordel for noen du kjente for 19 år siden. Foto: HBO Nordic

Resultatet er for øvrig på ingen måte en søt filosofisk-eksistensialistisk skravleøvelse slik Richard Linklater har gjort over atten år med Ethan Hawke og Julie Delpy. I motsetning til det man kan kalle «Before»-trilogien, blir fort utenforliggende hendelser like sentrale i å dra fortellingen framover. Litt av nyansen er også at man tidlig egentlig ikke forstår hvorfor paret i det hele tatt vil prøve å gjenskape fortidens glans. Gjensidig kjekling og indre forakt er sterkere drivere enn sentimental romantikk og mimreklining.

«Run» er best når den snirkler fram bakomhistorien til de to hovedpersonene gjennom de halvtimes lange episodene. Den er også bedre når man ikke helt vet hvem som er hvem og hvorfor de gjør som de gjør. Kanskje nærmere den norske serien «En natt».

Vit at Merritt Wever (nylig sett som søster i «Marriage Story») gnistrer som forsmådd husmor. Hennes primærprosjekt virker å få litt ligging ut av eskapaden. Notér at Gleeson, som har vist både sine komiske og bråsinte talenter i den nyeste Star Wars-trilogien, er ikke like overbevisende som ufyselig selvhjelpsforfatter. Men at han i alle fall er heseblesende overbevist om at han må komme seg videre i livet.

FAST PLASS: Det hjelper alltid med et morgentrøtt smil om man ikke finner togbilletten. Foto: HBO Nordic

Billy prøver altså å bygge om, komme seg bort fra og fullstendig omstarte sitt eget liv. Ruby er mer interessert i å se på turen som en artig ferie tilbake til ungdommelig frivolitet. Begge deler blir etterhvert uvesentlig, siden historien på akkurat riktig tidspunkt utvikler seg til noe helt annet enn det man først skulle tro.

Og først da blir det helt åpenbart at dette egentlig er en lang film. Muligens litt for lang. Mysteriene og skap-spøkelsene snirkler seg sakte innover og fram i dagslyset. Kamera og regissør klarer å få god dramatikk ut av trange, snirklete tog og tilfeldige hotellrom.

«Run» er ingen serie man kommer til å snakke om når man en gang har muligheten til å snakke om slikt. Samtidig er den mye mer finurlig og betraktelig mer underholdende enn man først skulle tro.

For øvrig: Ikke løp og se. Dette er best «binget».

Anmelderen har sett fem episoder.

Publisert: 13.04.20 kl. 11:34

