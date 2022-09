SAMFUNNSFIENDER: Anson Boon, Louis Partridge, Toby Wallace og Jacob Slater (fra venstre) som Sex Pistols i «Pistol».

TV-anmeldelse «Pistol»: Løskrutt

Trettende og tendensiøst om Sex Pistols.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Pistol»

Amerikansk TV-serie i seks deler

Premiere på Disney+ torsdag 8. september

Serieskaper: Craig Pearce

Regi: Danny Boyle

Med: Toby Wallace, Anson Boon, Sydney Chandler, Thomas Brodie-Sangster, Louis Partridge, Christian Lees, Jacob Slater, Talulah Riley

Det blir alltid dårlig stemning når den korte, eksplosive historien til det britiske punkrock-bandet Sex Pistols blir film eller TV.

«The Great Rock’n’roll Swindle» (1980) var manageren Malcolm McLarens egotripp. Slett ikke til å stole på. Alex Cox’ «Sid And Nancy» (1986) var fortellingen om bassisten Sid Vicious og kjæresten Nancy Spungens ekstremt selvdestruktive romanse.

Den beste filmen om gruppen, er en dokumentar: «The Filth And The Fury» (2000). Regissøren Julien Temple lagde den for å be om unnskyldning for «The Great Rock’n’roll Swindle».

Den som akker og oier seg mest i kjølvannet av disse produksjonene, er alltid vokalisten Johnny Rotten/John Lydon. Dels fordi han er den mest verbale av de gjenlevende medlemmene. Dels fordi han kommer dårlig ut av dem.

POPREVOLUSJONEN PLANLEGGES: Jacob Slater, Anson Boon, Toby Wallace og Christian Lees (fra venstre) i «Pistol».

Et spørsmål man stiller seg i møte med denne miniserien om gruppen, er hvem den er til for. Intensjonen, om man skal dømme ut fra den tidvis pedagogiske tonen, har vært å introdusere Sex Pistols for nye generasjoner. Det tror jeg ikke «Pistol» kommer til å lykkes med. Da sitter man igjen med de som var der da det skjedde. De kommer, som Lydon, neppe til å bli så begeistret for den.

For det er en merkelig, utilfredsstillende serie, dette her. «Inspirert av» gitaristen Steve Jones’ memoarbok «Lonely Boy», og som sådan ikke veldig opptatt av å holde seg til historiske fakta. Her er den i slekt med nyere tiders musiker-biografier som «Bohemian Rhapsody» (2018) og «Elvis» (2022). Men kanskje er «Pistol» den mest ytterliggående omtrentlige av dem alle?

Du kan jo spørre Chrissie Hynde i The Pretenders, for eksempel, den amerikanske gitaristen-, vokalisten- og låtskriveren som i denne fortellingen er blitt til Jones’ av-og-på kjæreste og fortrolige over en lang tidsperiode. Uten at dette virker å ha så mye rot i virkeligheten.

FORNUFTENS RØST: Sydney Chandler som Chrissie Hynde i «Pistol».

«Hun [Hynde] ble sjokkert da hun så [serien] forrige uke», uttalte Jones til The New York Times tidligere i år. «Men det er jo en bra historie […] Måten det er skrevet på, gjør det interessant». Eh, OK!

Hynde spilles i «Pistol» av Sydney Chandler. Rollens omfang synes å være et resultat av at serien har vært i desperat behov av en sterk kvinnelig karakter (ved siden av moteskaperen Vivienne Westwood, spilt av Talulah Riley).

Steve Jones selv har hatt det vanskelig hjemme. Han har aldri i sitt liv sett havet, og vokser opp i et England der de færreste, og ingen som ham, har noe særlig til fremtidsutsikter. Han livnærer seg som tyv, og drømmer om å starte band. Drømmen rykker noen skritt nærmere da han ramler over klesbutikken Sex, der han ikke bare møter Hynde, men også en rekke andre jevnaldrende som er like frustrerte som ham selv.

Band blir det, og alvor da Rotten/Lydon tar over mikrofonen. Sex Pistol går til kollektivt angrep på den gode smak. De sier «fuck» på TV. De sjokkerer gamliser og ryster etablissementet. De blir nektet spilt på BBC, får sparken av to plateselskap og rekker i løpet av to år å omkalfatre musikklivet på øya. Ut med det gamle, inn med det nye. Ødelegg så mye som mulig på vei ut.

DEN MØRKE SKYGGEN: Emma Appleton som Nancy Spungen i «Pistol».

Tidskoloritten regissør Danny Boyle har gitt serien, minner i mye og mangt om den i fjorårets (langt, langt bedre) novellefilm-serie «Small Axe», som utspilte seg i løpet av den samme epoken.

England på slutten av 1970-tallet: Grått, skittent, farlig og fattig, preget av stadige streiker, høy arbeidsledighet og sosial nød. Det var mot dette bakteppet Dronning Elizabeth feiret sitt 25-årsjubileum som regent i 1977. En begivenhet Sex Pistols-svengalien Malcolm McLaren (Thomas Brodie-Sangster) utnyttet med maksimal treffsikkerhet.

«Pistol» er blitt en hektisk klippet (Boyle er begeistret for autentiske arkivklipp), men langdryg og til tider flau serie om hvordan revolusjonen spiser sine barn. Tonen er forvirrende og ujevn: Farse avløser kjøkkenbenk-realisme avløser tragedie. Mye energi blir brukt på ting som aldri skjedde (Hynde og Jones’ «bryllup»), og til å redusere virkelige, veldokumenterte hendelser til halvsannheter.

«ELEGANTLY WASTED»: Feerdia Waløsh-Peelo som musikkjournalisten Nick Kent i «Pistol».

Jones selv var aldri det mest interessante medlemmet i bandet, og må følgelig vike plass for mer tydelige personligheter etter hvert som serien skrider frem: Den fortapte guttungen Vicious (Louis Partridge), Rotten/Lydon (Anson Boon) og McLaren. De to sistnevnte – manierte, teatralske – kunne vært hentet rett fra Dickens. Boon og Brodie-Sangster begår brukbare imitasjoner av dem.

Men det tjener ikke til noe. Da den absurd sentimentale epilog-scenen åpenbarer seg, etter seks trettende og tendensiøse timer, er det fristende å gjøre bandets ord, fra den siste konserten deres, til sine egne:

Noen gang hatt følelsen av å bli lurt?