SKAL DET VÆRE EN GLØGG, UNGE FRØKEN?: Jon Øigarden serverer og konverserer i «Julestorm».

TV-anmeldelse «Julestorm»: Søtladen med stor «S»

Grincher og scrooger får holde seg unna. Bankende julehjerter kan hente pledd og popkorn.

«Julestorm» («A Storm For Christmas»)

Norsk TV-serie i seks deler

Premiere på Netflix fredag 16. desember

Serieskapere: Per-Olav Sørensen og Lars Saabye Christensen

Manus: Lars Saabye Christensen, Jan Trygve Røyneland og Per-Olav Sørensen

Med: Dennis Storhøi, Maibritt Saerens, Jan Gunnar Røise, Thea Sofie Loch Næss, Alexandra Rapaport, Evelyn Rasmussen Osazuwa, Ida Elise Broch, Sus Wilkins, Jon Øigarden, Ravdeep Singh Bajwa, Ariadna Cabrol, Line Verndal m.fl.

Per-Olav Sørensen er sannelig den hardest arbeidende mannen i norsk TV. I 2022 har han stått bak filmen «Royalteen» og serien «The Playlist» (begge på Netflix). Mer to the point i denne sammenhengen: I 2019 og 2020 skjenket han oss «Hjem til jul» – den med Ida Elise Broch på sjekker’n, du vet – og i fjor den artige «Julestjerna» (på TV 2).

Ikke bare en durkdreven TV-mann, der altså, men en rutinert juleserie-mann. Forfriskende uredd for å gi oss akkurat det sentimentale skvipet vi begjærer nå som nettene blir lange: Noen timer foran skjermen som kan berolige oss i stria, og kanskje endog tenne et lite håp om at 2023 skal bli året da alt vil ordne seg for oss alle (selv om vi vet bedre).

STUCK PÅ GÆRDIS: Thea Sofie Loch Næss i «Julestorm».

I år har han sågar lagt inn et ekstra gir i publikumsflørten. Med seg på manus-laget har Sørensen ikke bare Jan Tryge Røyneland («Kongens nei», 2016), men sannelig selveste Lars Saabye Christensen også. Historier renner ut av fingrene på sistnevnte, fra han står opp om morgenen og til han legger seg om kvelden. Så dette må jo bli bra, hva?

Vi skal treffe en haug mennesker som alle er kommet til Gardermoen flyplass like før julaften. Noen skal jobbe der. Noen skal ut og reise. Noen skal reise til noen, noen skal reise fra noe. Bare et fåtall er i den helt store julestemningen.

Bartenderen Marius (Jon Øigarden), for eksempel. Han serverer og konverserer gjestene som en sann fagmann. Men han ser engstelig ut når han snakker i telefonen. Pianisten Arthur Berg (Dennis Storhøi), som sitter i baren til Marius, plages av at karrieren hans synes å være på hell. Konserten hans i Oslo i går kveld, ble slaktet i Aftenposten, og han har bare solgt noen og tredve billetter til den neste, i Tromsø.

«LIKER DE MEG IKKE LENGER?»: Dennis Storhøi tar et alvorsord medf agenten sin i «Julestorm».

Foreldrene til Kaia (Talia Lorentzen), spilt av Line Verndal og Oscar Jean, krangler om absolutt alt – spesielt det som ikke er viktig. Popstjernen Ida (Ida Elise Broch) oppfører seg som et bortskjemt barn, slik unge popstjerner gjerne gjør, og er en mare for den trofaste assistenten Ingvild (Evelyn Rasmussen Osazuwa). Men hun har sin historie, hun også.

La oss videre skjenke en tanke til flyplasspresten Ronja (Maibritt Saerens) og alenemoren Maria (Ariadna Cabrol). Ja, og den mistenkelig gladlaks-ete David (Jan Gunnar Røise), den ensomme bagasje-arbeideren Henrik (Valter Skarsgård), den naive influenceren i rosa genser, Diana (Hanna Ardéhn), den blaserte piloten Olav (Ravdeep Singh Bajwa) og flyplass-julenissen Alex (Ibrahim Faal). Sistnevnte er dritt lei det meste.

CHAMPAGNE-FEIRING: Sus Wilkins (til venstre) og Ghita Nørby i «Julestorm».

Flere? Ja, jøss. Alltid mer plass i «Julestorm». Til Gard Øyen som en bortkommen eldre portugisisk herre, til Kyrre Hellum som en hederlig taxisjåfør, til Catharina Vu som en blid servicemedarbeider, til Alexandra Rapaport som en sånn kunde som gjør livet surt for sånne som Catharina Vu, til Carmen Gloria Peréz som sikkerhetsvakt og til Sus Wilkins som en kvinne, Stine, som har vært i Norge for et førjuls-sidesprang.

Da har jeg ikke engang nevnt danskenes diva Ghita Nørby. Og Sara (Thea Sofia Loch Næss), en litt bortkommen ung kvinne som lurer på hva faren hennes ønsker seg til jul.

Puh! Her er omsider poenget: Disse menneskene kommer seg ikke av flekken. Det herjer en julestorm over Skandinavia, og så godt som alle fly er innstilt. Våre venner er stuck på Gærdis, med god tid til å lære hverandre å kjenne og tenke over hva det er julen «egentlig handler om».

FLYENE STÅR, BAGASJEBILEN GÅR: Jan Gunnar Røise og Maibritt Saerens i «Julestorm».

Vi snakker om en ambisiøs flettverks-serie, med et stort antall karakterer som skal utvikle seg i en eller annen retning. «Love Actually» (2003) hadde et titalls historier gående samtidig. «Julestorm» vil ikke være dårligere.

Ikke alle skjebnene er så veldig medrivende i seg selv. Men slik er det jo i fortellinger som dette. Hensikten er at alle de små historiene skal gå opp i noe større når det skrur seg til. Og at selv menneskene som har gitt opp både livet og julen – ja, spesielt de – skal få tilbake troen på begge før paven går på midnattsmesse i Roma.

UNDER MISTELTEINEN: Alexandra Rapaport (til venstre) og Ida Elise Broch i «Julestorm».

I så måte nekter manusforfatterne seg lite. Vi snakker skamløst bredpenslet sentimentalitet her, søtladenhet med stor «s» og føleri med stor «f». Tro, håp og kjærlighet og størst av alt er julen. Perfekt for alle som synes at for mye av det gode er helt topp. Uutholdelig for grincher, scrooger og andre som ikke tror på julenissen.

Mye av æren for at «Julestorm» lykkes som det den er ment å være – et avslappende avbrekk – tilfaller ensemblet. Både Øigarden, selve navnet i fortellingen, og Storhøi, som virkelig er i godt slag om dagen, fortjener å få noe fint i år.