Kommune blar opp millioner for å lokke til seg «Kompani Lauritzen»

Harstad-politikerne håper «Kompani Lauritzen»-innspilling endelig vil sette Harstad på kartet, og kaster millioner etter produksjonen. – Viktig for AS Norge og Forsvaret å få «Kompani Lauritzen» til Nord-Norge, mener varaordføreren.

Harstad kommune har vedtatt å bruke syv millioner kroner på å lokke til seg seersuksessen «Kompani Lauritzen».

– Dette er en kjempemulighet for Harstad, sier ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) til VG.

Seersuksessen har i flere år blitt spilt inn på Setnesmoen i Rauma kommune. Nå er serien på flyttefot, og Sør-Troms-kommunen Harstad øyner håp om skjermtid fra Vågsfjordens perle.

Opsal sier de er i dialog med produksjonsselskapet Seefood, og tilbyr syv millioner kroner hvis de velger å spille inn seks sesonger – over tre år – i Harstad.

Kommunen forutsetter at næringslivet bidrar økonomisk, og at de kan stille med halvparten av summen, mens kommunen er villig til å bla opp skattekroner for resten.

VET IKKE ALLE OM HARSTAD?: Høyres gruppeleder lufter frykten i kommunestyret. Han håper skjerm på TV-ruta vil løse problemet.

Høyres gruppeleder Rune Stenstrøm mener det er en «no-brainer» å bla opp millioner for TV 2. Han minner om at Harstad kanskje ikke er så kjent som harstadværingene liker å tro.

– Det er lett å tenke at alle vet om Harstad. Ja, de fleste har hørt om Harstad, fordi de har hørt om ho Sophie Elise eller han Jan Høiland. Men de færreste i Norges land har vært i Harstad, påker han i kommunestyrets behandling av saken.

LOKAL STOLTETHET: Even Aronsen håper «Kompani Lauritzen» kan styrer den lokale identiteten. Han er Sveinung Rotevatns (V) tidligere politiske rådgiver.

Håper på turister

Et klart flertall av Harstad-politikerne stemte for forslaget. Deriblant Venstre-politiker Even Aronsen.

– Jeg håper det kan bidra til litt lokal stolthet. Det er positivt for næringslivet, og kanskje vil noen turister på vei til Lofoten stoppe og ta en dag eller to i Harstad, heller enn å kjøre rett forbi i rundkjøringen, sier han.

Rødt og MDG delte derimot ikke begeistringen for å få innspillingen til Harstad – hvis det innebærer at kommunen må betale for moroa.

– Kommunestyret får har fått stjerner i øynene av «Kompani Lauritzen», helt gjengen. De har fullstendig mistet gangsynet, sier MDGs Oskar Alvereng til VG.

– Det virker som de uten en eneste kritisk tanke vil åpne kommunens disposisjonsfond, bare de kommer på TV-ruta, sier han fortvilt.

MDG-politikeren viser til at det er nedskjæringer i Kommune-Norge, og mener det da er svært ulekkert å gi skattepenger til produksjonsselskapet.

IKKE FORNØYD: MDGs Oskar Alvereng smiler ikke like bredt av kommunens million-vedtak som han gjør her avbildet på båttur.

– Leke tulling

Han var også kritisk da kommunestyret behandlet saken.

– Heller enn å se på en betalingskanal at noen leker forsvar og koser seg, kunne vi økt kulturbudsjettet eller støttet Frelsesarmeen. Jeg vil heller fronte Harstad som en kulturby, enn at vi leker tulling og militær oppe på Trondenes leir, sa MDGs Oskar Alvereng i debatten om forslaget.

Innlegget fikk korreks fra ordfører Kari-Anne Opsal, som mente at «leke tulling» ikke var akseptabelt språkbruk. Hun påpekte samtidig at uttrykk som «bajas» og «nessekonge» var blitt brukt i møtet, og heller ikke ble godtatt.

Selv fikk den språkmektige ordføreren medienes søkelys på seg, da det for ti år siden ble rapportert at hun hadde sagt «kyss meg i ræva» til en frustrert velger.

Opsal gikk da ut i VG og korrigerte det hun mente var en upresis gjengivelse av samtalen:

– Jeg sa «Kyss meg innerst inn i ræva».

SPRÅKMEKTIG: Ordfører Kari-Anne Opsal er ikke kjent for å la noe gå usagt. Nå håper hun å få TV 2s seersuksess til Harstad.

Sikkerhetspolitiske avveininger

Varaordfører Espen Ludviksen (Sp) forteller at han har sett absolutt alle episoder av «Kompani Lauritzen». Han mener at det er viktig å få «Kompani Lauritzen» til Nord-Norge av sikkerhetspolitiske grunner.

– Det er viktig for As Norge og Forsvaret. Kanskje ikke at den legges til Harstad og Trondenes, men det er viktig for Nord-Norge med den sikkerhetssituasjonen vi har, og forsvarets mulighet til å rekruttere i fremtiden, sa han i debatten.

TV2: - Avhengig av støtte lokalt

Realityserien med Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen i spissen har vært en av TV 2s største suksesser de siste årene.

Den kommende sesongen, som har premiere i 2023, ble spilt inn i Åndalsnes i Rauma tidligere i år. Dagbladet og Åndalsnes avis skrev i 2021 at kommunen tilbød millionverdier for å holde innspillingen der.

– Vi er veldig glad for at Harstad kommune og det lokale næringslivet er så entusiastiske og ser verdien av å kunne ta imot et av Norges mest populære TV-program, skriver pressesjef i TV, Jan-Petter Dahl i en e-post.

I RAUMA: Disse 14 kjendisene spilte i høst inn en ny sesong av «Kompani Lauritzen» i det som mest sannsynlig blir den siste innspillingen i Åndalsnes i Rauma.

På spørsmål om hvorfor ikke TV 2 eller produksjonsselskapet Seefood betaler selv, svarer Dahl:

– For å kunne finansiere en så stor TV-produksjon er vi også avhengig av støtte lokalt. Og dette er penger som går direkte inn i produksjonen. Vi håper at vi kan ta med «Kompaniet» til Harstad, men vi har ennå ikke signert noe endelig avtale.

– Mye viktigere oppgave

Rødts kommunestyrerepresentant Frode Bygdnes stemte også mot forslaget

– Vi synes TV-selskapene må betale det det koster å produsere sine egne programmer. Det er litegranne freidig av dem å sette kommuner opp mot hverandre, og ber dem betale syv millioner skal vi bruke så mye penger for å få folk til å sitte hjemme og se på en reklamefinansiert TV-serie som allerede er sagt å være en millionsuksess, sa han i debatten.

Han peker på kontrasten mellom økende fattigdom i Norge, og prioriteringen om å gi millioner til et TV-produksjonsprogram.

– Når 45 personer står i kø når frelsesarmen skal dele ut mat til helgen, så er det en mye viktigere oppgave for kommunen enn å støtte TV 2.

VG har forelagt TV 2 Bygdnes’ uttalelser.

– Vi setter selvsagt ingen opp mot hverandre og at det er delte meninger lokalt om slik støtte, har vi selvsagt forståelse for. Det er ikke unikt, skriver pressesjef Dahl.

TV 2-SUKSESS: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård sesong 2 fronter det populære TV-programmet. Her fra sesong 2, som ble sendt våren 2021.

Attraktiv hele livet

Opsal avfeier kritikken fra Rødt og MDG.

– Det er noe som heter «utgifter til inntekts ervervelse». Vi bruker disse pengene fordi vi mener det på sikt vil være nyttig for rekruttering til Harstad og øke inntekter til næringslivet, sier hun.

– Nesten alle byer i Norge under 50.000 opplever befolkningsnedgang. Da må jobbe hver dag for å gjøre oss attraktiv for at folk skal komme hit, sier hun.

Harstad kommunes slagord er sågar «Attraktiv hele livet».

I kommunestyret stemte 2 representanter mot penger til TV-serien, mens et betydelig flertall på 31 representanter stemte for.

– Jeg vil heller si at et ubetydelig flertall stemte mot, sier ordføreren.

