STUDENT: Iman Meskini har en bachelor fra Universitetet i Oslo.

Iman Meskini om fadderuken: − Ekstremt mye drikking

Den 25-årige skuespilleren og foredragsholderen åpner opp om studietiden. Hun opplevde fadderuken som litt ekskluderende på grunn av fokuset på alkohol.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Flere tusen studentene er nå halvveis i det første semesteret på høyskoler og universiteter. For rundt to måneder siden fikk de sitt første møte med studiestedene, gjennom fadderuken.

– Jeg var med, men det er ekstremt mye drikking og det gjør ikke jeg.

Det forteller Iman Meskini (25) i den nyeste episoden av podkasten «Studietida» fra Lånekassen, hvor flere kjente personer deler erfaring fra egen studietid.

Som ny student møtte hun før første gang noen som droppet alkohol av en annen grunn en religion. Det gjorde at hun oppdaget hvor ofte folk «krever» en grunn til hvorfor noen velger å ikke drikke.

– Det er muslimer som drikker og ikke-muslimer som ikke drikker. At jeg fant noen andre som også ikke drakk, var en trøst for meg. Jeg var ikke var den eneste, sier hun til VG.

Meskini har en bachelor i Midtøsten-studier med arabisk ved Universitetet i Oslo.

– Viktig fordi du får venner

VG har tidligere snakket med en sosiolog som har forsket på fadderukene. Enkelte opplever uken som ekskluderende på grunn av drikkepress, og fokuset på festing var ett av funnene.

– Fadderuken er så utrolig viktig fordi du får venner, en gjeng og kollokviegrupper som er veldig essensielt for resten av studiene. Det er så synd at den handlet så mye alkohol, likevel prøvde jeg å være med, sier Meskini til VG.

Hun forteller at hun prøvde å være med på så mye av opplegget under fadderuken som mulig. Hun synes det er synd at mye av fokuset er på festene og at samtalene ofte dreier seg om hva som skjedde da folk drakk. En kveld var hun med ut på fest.

– Det er ikke så gøy når alle andre er fulle, det føltes litt rart. Men det var en måte å komme nærmere på resten av gjengen.

Meskini skulle ønsker det var flere aktiviteter før festene startet slik at alle ble kjent.

PREMIERE: Meskini er denne uken aktuell med Viaplay-serien «Power Women Norge».

Traff en likesinnet

Under introduksjonene til studiet satte hun seg tilfeldigvis ved siden av en annen som heller ikke drikker.

– Da jeg fant ut at hun ikke drakk ble det naturlig at vi satt sammen i fadderuken. Det var egentlig første gang jeg møtte noen som ikke drakk på grunn av noen annet enn religion. Mange av mine venner drikker ikke fordi de er muslimer, men hun hadde en annen grunn, sier Meskini.

Hun forteller at mange spør om en grunn til hvorfor noen ikke drikker, og om du ikke kjører bil eller er gravid så spør folk videre.

– For meg har det vært enkelt å forklare til andre hvorfor jeg ikke drikker siden jeg kan si at det er på grunn av religion, men for henne var vanskeligere. Etter det har jeg blitt veldig forskning med å spørre folk hvorfor de ikke drikker. Det kan være så mange grunner, og for noen er det en personlig grunn som kanskje ikke er like gøy å utdype hele tiden.

Tidligere i år ble Meskini hyllet av Forbes Magazine som blant annet mener hun er en viktig talsperson for unge muslimer i Norge.

Skuespilleren og foredragsholderen ble kjent både i Norge og utlandet gjennom rollefiguren Sana i NRK-suksessen «Skam». Rollefiguren hun spilte var hovedperson i den fjerde og siste sesongen av dramaserien.

Hun gikk rett fra «Skam»-suksessen til studiene på Blindern i Oslo.

– Hvordan hadde du det som student?

– Jeg hadde det veldig godt, det var tre fine år, sier Meskini.

Hun kjenner mange som har droppet fadderukene fordi det er mye alkohol.

I senere tid har Meskini deltatt i realityprogram, og er for tiden aktuell med «Power Women Norge» en serie som følger fem foregangskvinner på forskjellige felt.

Ønsker flere aktivitet

Meskini synes det hadde vært fint med flere aktiviteter for å bli kjent med hverandre i fadderuken.

– Det hadde vært fint med litt tilpassing slik at det skjer mer uten at det må drikkes.

– Hva kan gjøres annerledes?

– Vi hadde aktiviteter på dagen i parkene og noen drakk da også, men da var det ikke den fylla-drikkingen, sier Meskini og legger til:

– Det er ikke noe problem å være sammen og noen tar en øl, men når folk drikker for å bli fulle så blir man mer utestengt fra det som skjer.

PARK: Dette er et vanlig syn i parker under fadderukene. Dette bildet er fra Nygårdsparken i Bergen

Dagen etter en fest opplevde Meskini at veldig mange snakket om det som hadde skjedd ute på byen.

– Om vi hadde gjort flere aktiviteter samme før folk begynte å feste så hadde vi hatt litt mer å snakke om sammen dagene etterpå. Det er mange aktiviteter som fungere som teambuilding uten at alkoholen må være til stede.

Kjent uten alkohol

Under studiet hadde Meskini permisjon for å tjenestegjøre i førstegangstjenesten.

– Da husker jeg at jeg tenkte hvor fort vi ble kjent med hverandre uten at alkohol var en del av det. Vi ble kjent mens vi gjorde noe sammen og hadde konkurranser.

Hun gjorde samme erfaringer runder russetiden, som også inneholder mye alkohol og festing.

– Et russetreff på Tusenfryd var veldig fint, da var det aktiviteter å gjøre ved siden av det å bare drikke. Det var mulig å drikke, men også å gjøre andre ting.

SAMLES: Under corona samlet studenter seg i Frognerparken i Oslo.

Meskini forteller at hun opplever at mange unge har et bevist forhold til alkohol. Hun har også opplevd at det nå finnes flere alternativer til drikke uten alkohol.

– Før var det brus og eplemost, og det er ikke så gøy å drikke hele tiden. Nå er det flere steder som har mocktails. Det gjør det lettere for oss som ikke drikker.

Ikke alkohol på dagtid

Studiestartkoordinator ved Universitetet i Oslo, Morten Aase Løver, forteller at alkohol ikke skal være en faktor for å bli inkludert og delta i fadderuken på universitetet.

Han forteller at tilbakemeldingen fra nye studenter er at det å bli kjent med medstudenter er viktigst.

– Det viktigste for oss er at fadderuken er inkluderende og tar høyde for at studentene er mangfoldige. Vi er veldig opptatt at studiestart skal være drevet av og for studenter, sier Løver.

NULL ALKOHOL: Slik var fjorårets studiestart på Blindern. Universitetet har policy at det som skjer på dagen skal være uten alkohol.

UiO har ikke alkohol på arrangementer på dagtid under fadderuken.

– Det er veldig viktig regel hos oss og det som skjer på kvelden skal ha alkoholfrie-tilbud.

Han er enig med Meskini om at det er viktig å bli med på opplegget for å bli kjent med andre studenter og campus.

– Det er mange som kommer og er nervøse og er engstelige, da kan det være en terskel å bli med. Men det skal ikke ha noe å si om du drikker eller ikke.