DIMMEKAMP: Ti blir til ni i lørdagens epiosde av «Kompani Lauritzen».

Slått ut av «Kompani Lauritzen»: − Helt elendig

Nok en person må forlate Setnesmoen leir. – Det kom vel ikke som noe sjokk for noen at jeg ikke vant «Kompani Lauritzen».

På grunn av landskampen sendes ikke episoden lineært før søndag klokken 20.00, men ligger tilgjengelig på TV 2 Play fra lørdag morgen. Ikke les videre, om du ikke vil vite hva som skjer i episoden.

To personer måtte ut i dimmekamp i lørdagens episode av «Kompani Lauritzen» etter de kom nederst på poenglisten i øvelsene som handlet om problemløsning og samhandling.

– I sånne logiske oppgaver har jeg en egen evne til å bare gjøre ting i stedet for å tenke meg om, sier VGTV-programlederen Jon Martin Henriksen (32) om å tape for for artist Turab Awan (25) i dimmekamp.

Under dimmekampen – som også handler om problemløsing – sier Henriksen at han «vet det der kommer til å se dumt ut» om tabbene han gjør.

– Nei, jeg presterte helt elendig i den dimmekampen. Det er lite å si på at det var jeg som skulle hjem, men jeg hadde litt ryggen mot veggen hele oppholdet. Det kom vel ikke som noe sjokk for noen at jeg ikke vant «Kompani Lauritzen», sier han til VG.

Forrige uke måtte tre personer forlate «Kompani Lauritzen»: Thomas Hayes, Ingrid Halstensen og Christopher Robin Omdahl

MÅ REISE: Jon Maritin Henriksen og Turab Awan klemmer etter dimmekampen.

Henriksen tar heller ikke tapet veldig tungt. I programmet sier han:

– Det har sikkert ligget bak i hodet mitt at jeg har vært litt mett. Men jeg gikk aldri inn her for å tape. Det var rett og slett bare elendig, og da får det være greit.

Men på spørsmål om han tapte med vilje, sier han til VG:

– Nei, det gjorde jeg ikke. I episoden sier jeg vel at jeg både ville være der og reise hjem samtidig. Jeg kjente at jeg var sliten, men hadde jeg vunnet, hadde jeg kjørt på videre.

Henriksen fikk en tøff start på «Kompani Lauritzen», spesielt under styrketestene i rekruttperioden:

Under styrketesten tidlig i programmet klarer Henriksen å ta én situp.

– Jeg ble rammet av en eller annen mental sperre. Det kjentes ut som om kroppen min var en magnet i bakken, så jeg ligger egentlig bare og skriker. Det snakkes mye om innrykksreaksjoner – noen knekker sammen og gråter for eksempel, mens kroppen min sa bare stopp. Jeg står greit i å være han som ikke fikk til det altså, der «chocka» jeg rett og slett.

Likevel klarer Henriksen seg greit i de videre øvelsene.

– Jeg følte at jeg sto i alt vi ble kastet ut i ganske godt, men samtidig kjente jeg at det helvetesdøgnet – hvor jeg var helt avhengig av å prestere – tok veldig mye ut av meg. Så fysisk var jeg veldig sliten. Tanken var litt tom, sier han.

Når Henriksen forlater programmet, snakker flere av deltagerne om at de kom til å savne han mye på grunn av hans gode humør.

– Det er jo veldig hyggelig å høre. Jeg hadde kanskje mer å bidra med psykososialt enn fysisk, så jeg prøvde å bare være sånn som jeg er, og hadde det egentlig hyggelig med alle sammen. Det ble et slitsomt og ålreit strev, sier han.

HUMØRSPREDER: Deltagere i «Kompani Lauritzen» snakker om at de kommer til å savne Jon Martin Henriksens gode humør på Setnesmoen leir.

– Ble du en bedre versjon av deg selv da?

– Nei, jeg er ganske lik den utgaven som dro inn, men jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være med. All den tid befalet er veldig strengt, så skjønner man jo at de vil deg vel.

Henriksen sier likevel at ikke all erfaringen fra oppholdet har fått bli med hjem.

– Jeg må vel innrømme at jeg er tilbake til gamle synder. Det er ikke tellekanter og jeg rer ikke opp sengen hver dag, men jeg lærte at jeg orker og tåler mer enn jeg tror, og det er vel noe.

«Spårtsklubben»-profilen må altså reise hjem fra Setnesmoen leir.

– Det første jeg tenkte var at nå skal det bli utrolig godt med kald øl, varm dusj og hotellrom, og det må jeg innrømme at var fantastisk. Jeg var ikke så veldig lei meg, men det var rart å reise, sier han, og forteller at det også var godt å komme hjem.

– Jeg møtte barna og kjæresten, som jeg hadde gledet meg veldig til å se. Jeg hadde savnet dem masse, så vi spiste deilig mat og drakk et glass rødvin. Det var godt.

Jon Martin Henriksen er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.