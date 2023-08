PREMIERE: Lørdag var det sesongpremiere på «Skal vi danse», og Ap-politiker og tidligere Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik var fornøyd med sin egen innsats.

Seerhopp: Over en halv million så «Skal vi danse»-premieren

Så langt har 635.000 fått med seg premieren av «Skal vi danse» på TV 2. – Et kraftig løft fra fjorårets sesong, sier Trygve Rønningen.

I helgen var det premiere på den 19. sesongen av «Skal vi danse» på TV 2. Siden starten i 2006 har over 200 kjendiser inntatt parketten.

Tolv nye kjendiser – blant andre tidligere Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, Aslak Maurstad og Alexandra Joner – svinget seg over dansegulvet lørdag.

Ifølge tall VG har fått tilsendt av TV 2 var det hele 635.000 seere har sett premieren av årets «Skal vi Danse». Det er et seerhopp siden fjoråret, da 446.000 så premieren.

– Dette er en fantastisk start for årets «Skal vi danse» og et kraftig løft fra fjorårets premiere. All honnør til alle involverte både foran og bak kamera og spesielt til de fantastiske deltakerne som gir alt av seg selv. Dette lover godt for fortsettelsen og seerne har mye i vente kommende lørdag når første deltaker må forlate konkurransen, sier Trygve Rønningen som er programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2.

På det meste fulgte 529.000 seere sendingen direkte på TV 2 lørdag kveld skriver kanalen.

I helgen var det ingen av kjendisene som måtte forlate dansekonkurransen. Stemmene de fikk i lørdagens program går automatisk videre til andre sending, hvor første «Skal vi danse»-par stemmes ut.

