Turab Awan og Agnete Huseby må i dimmekamp i «Kompani Laurtizen».

Fikk streng beskjed i «Kompani Lauritzen»: − Trodde de ville sende meg hjem

Nok en deltager må forlate Setnesmoen leir etter en hard tilbakemelding fra befalet: – Syns det var litt voldsomt, sier den som røk ut.

Spoiler! Ikke les videre om du ikke vil vite hva som skjer i lørdagens episode.

Etter en uke med tema «fokus» måtte det blå laget sende to i dimmekamp – Agnete Husebye (27) og Turab Awan (25).

– Jeg vil ikke konspirere, men da jeg så oppgaven tenkte jeg: «Damn, de ga oss puslespill for å sende meg hjem», sier artisten Turab Awan.

Han ble nemlig overkjørt av Husebye som puslet bildet av obersten Dag Otto Lauritzen raskest, og etter beskjeden han fikk, i onsdagens episode, tenkte han at det kanskje ikke var helt tilfeldig valg av oppgave.

– Alle visste jo at hun er dritgod til å pusle, sier han.

Om dette sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2:

– Dimmekampene er som regel fastlagt lang tid i forkant og tar tid å planlegges. Produksjonen har hverken anledning eller ønske om å tilpasse kampene etter hvilke aspiranter som er i dimmekamp.

VANT: Agnete Husebye når hun blir ferdig med puslespillet først og vinner dimmekampen over Turab Awan.

Da Awan ble satt til under norm under normDeltagerne får tilbakemelding av befalet basert på normskalaen og blir vurdert til under norm, litt under norm, norm, litt over norm og over norm. Under norm er den dårligste vurderingen. i militært forhold, fikk han også en klar tilbakemelding fra befalet om at den eneste sjansen han hadde for å fortsette, var å vise mer initiativ og gi mer innsats enn de andre.

– Hvis ikke du får til det her, så må kapteinen og jeg meddele til obersten hva slags progresjon som ser ut til å være fraværende, og det betyr at da kan ikke vi garantere for ditt opphold i kompaniet. Dette er en veldig alvorlig tilbakemelding, sa fenriken til Awan i onsdagens episode.

Awan mener det var en berettiget, men også noe hard beskjed å få.

– De mente det at jeg måtte snu på situasjonen og motivasjonen. Jeg trodde de ville sende meg hjem hvis jeg ikke gjorde det, forteller Awan, og fortsetter:

– Det syns jeg var litt voldsomt, for det var veldig mange av deltagerne som sa de ikke ville være der, som sa de hadde null motivasjon. Da andre sa høyt at de ville hjem, var befalet sånn: «Nei, du kan ikke dra hjem», men med meg som kanskje viste dårlig motivasjon, var de sånn: «Vi må ha deg ut».

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, sier det aldri kom så langt at man vurderte å sende Awan hjem.

– Etter at Awan ble plassert på under norm var det helt tydelig for befalet at han hadde tatt tilbakemeldingene til seg, og han gjorde virkelig en innsats for laget i de påfølgende øvelsene.

GA ALT: Turab Awan forteller at han gjorde sitt aller beste i dimmekampen, men at det også var godt å kunne reise hjem.

Awan har fått lignende tilbakemeldinger i tidligere episoder. Da han vant dimmekampen forrige lørdag mot Liva Ingebrigtsen, sa hun til VG at hun «var skikkelig irritert fordi han så åpenbart ga blanke».

Til VG sa Awan at han var enig med Liva i at han var noe demotivert, men han forklarte det med sykdom og dårlig humør.

– Men jeg ga ikke blanke av den grunn, sa han.

I anledning denne lørdagens episode forteller han at han hadde forventet å få under norm, og at han var enig i tilbakemeldingen.

– Men når folk begynner å gå til personangrep – det mener jeg ikke er greit.

Awan sier at responsen de siste ukene har vært tøff.

– Jeg har blitt kjent som en unnasluntrer. Jeg tror folk glemmer at de på skjermen også bare er mennesker, sier han.

TRER AV: I lørdagens episode av «Kompani Lauritzen» må Turab Awan reise hjem.

– Jeg får ganske syke meldinger, fra folk som ser på serien. Både unge og voksne som sender meldinger og sier litt fæle ting. Det har vært mye, men jeg tenker ikke noe særlig over det.

Han minner om at seerne ikke får med seg alt.

Under oppholdet opplevde han det han beskriver som et «flashback» til ungdomstiden, og at det kan ha vært en av grunnene til at han slet med motivasjonen.

– Jeg har ikke hatt en vennegjeng siden jeg var barn. Jeg har alltid drevet med musikk og kunst, og vært litt for meg selv, sier han.

Han forteller at folk tok avstand fra ham, og at han følte seg utenfor i barndommen.

– Så i «Kompani» gikk jeg litt tilbake i usikkerhetsboblen. Jeg følte meg ikke velkommen og følte meg ikke prissatt i gruppen, selv om det ikke var tilfellet! For det var herlige mennesker der, men opplevelsen av at «jeg er egentlig bare i denne gjengen fordi de må ha meg her», var litt tøft.

RYKER UT: Turab Awan syns det var fint å kunne komme hjem, få alenetid og fokusere på albumet sitt. Samtidig skulle han ønske han fikk muligheten til å hoppe i fallskjerm før han måtte hjem fra «Kompani Laurtizen».

– Så igjen da, folk som sender stygge meldinger, de glemmer jo det at det er en intens situasjon. Man ser ikke alt, man får ikke høre alt, og man kjenner ikke folkene på TV godt nok til å være ufin.

I begynnelsen svarte han humoristisk på meldingene, forteller han, men til slutt har han valgt å ikke svare.

Likevel angrer han ikke på at han ble med på «Kompani Lauritzen».

– Jeg ville utfordre meg selv, jeg ville kjenne på regimet og strukturen. Jeg har alltid vært en fri sjel og kunstner, og gjort alt på mine premisser, så jeg ville kjenne litt på å det å gi slipp på kontroll, sier han.

– Og publisiteten da. Det er en ærlig sak. Jeg har drevet med musikk i 17 år, og det fortjener å bli lyttet til.

