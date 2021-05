NYE TARGARYEN: Emma D’Arcy som prinsesse Rhaenyra Targaryen og Matt Smith som prins Daemon Targaryen i «House of Dragon». Foto: HBO

De første bildene fra «House of Dragon»

Tidligere har HBO meldt at forløper-serien til «Game of Thrones» kommer i 2022. Nå viser de frem de første bildene.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Den nye serien forteller historien om Targaryen-slekten og dens konger. Handlingen foregår 300 år før «Game of Thrones» starter.

Onsdag kveld offentliggjorde HBO de første bildene fra serien som er under innspilling.

Der kan man se Emma D’Arcy som prinsesse Rhaenyra Targaryen, Matt Smith som prins Daemon Targaryen og Steve Toussaint som Lord Corlys Velaryon – også kalt The Sea Snake.

Olivia Cooke spiller Alicent Hightower mens Rhys Ifans er Otto Hightower.

KONGENS HÅND: Olivia Cooke spiller Alicent Hightower og Rhys Ifans er Otto Hightower. Foto: HBO

I «House of Dragons» er Rhaenyra Targaryen kongens førstefødte barn: En dyktig dragerytter av rent valyrisk blod. Daemon Targaryen er kong Viserys yngre bror og arving til tronen.

Otto Hightower er The Hand of the King – kongens høyre hånd. Ifølge HBO ser han Daemon, kongens bror, som den største trusselen mot kongen.

Alicent Hightower er Ottos datter og regnet som den vakreste kvinne i de syv kongeriker. Hun har også et skarpt politisk hode.

SJØSLANGE: Steve Toussaint som Lord Corlys Velaryon – også kalt The Sea Snake. Foto: HBO

The Sea Snake er den største nautiske eventyrer i Westeros’ historie. Han har bygget opp et familieimperium rikere enn Lannister-familien.

Serien har utgangspunkt i George R.R. Martins «Fire and Blood». Boken er planlagt i to deler, og den første ble utgitt i november 2018.

På Martins hjemmeside står det at «Fire and Blood» forteller hvordan Targaryen-slekten samlet de syv kongerikene under seg, og tar også med hvordan borgerkrigen nær veltet hele regimet.

Forfatteren understreker at boken ikke er en roman, men en oppdiktet historiebok.