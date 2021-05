STJERNEPAR: Dax Shepard og Kristen Bell, her på Golden Globe Awards i Los Angeles i 2019. Foto: Tammie Arroyo-GG19 / AFF-USA.COM / AFF

Dax Shepard delte frekt bilde av kona, Kristen Bell

Skuespiller Dax Shepard (46) fant en ganske spesiell måte å hedre kona (40) på.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Det å være mamma har forandret seg siden jeg var barn ..., og det er helt greit for meg», skriver han spøkefullt under et bilde av skuespillerkona Kristen Bell.

Bildet viser Bell splitter naken – kun iført sokker – i spenstig positur utendørs. Hun er riktignok avbildet bakfra, og ektemannen har sladdet det mest intime.

«Se på denne eksemplaret av et menneske: Snill, tålmodig, omsorgsfull, hysterisk festlig, megatalentfull, sjenerøs, hard OG myk. Jentene mine og jeg vant stort i mammalotteriet. Vi er så takknemlige, og vi elsker deg», skriver han – etterfulgt av ti røde hjerter – i anledning den amerikanske morsdagen.

Paret har to døtre sammen.

«Tusen takk, Dax, for tidenes beste morsdagsgave», skal Bell ha respondert på Instastory senere på dagen, ifølge People.

Hun har også trykket «liker» på nakenbildet, i likhet med over 420.000 andre.

Etter flere år sammen som kjærester, forlovet Shepard og Bell seg i 2009. Først fire år senere giftet de seg i en hemmelig seremoni.

Livet har imidlertid ikke bare vært som en dans på roser. Shepard var rusmisbruker i mange år, noe som skapte store vanskeligheter i forholdet i starten. Nylig hadde han et tilbakefall, som han har nakket åpent om i flere amerikanske medier, deriblant USA Today.

Bell er mest kjent for rollen som Veronica Mars i TV-serien og filmen med samme navn, men seerne kjenner henne også fra «Bad Moms», «Heroes» og som fortellerstemmen i «Gossip Girl».

Shepard har blant annet figurert i «My Name Is Earl» og «Parenthood», samt filmer som «When in Rome», der han spilte mot sin egen kone.