VG anmeldte «Stjernekamp» låt for låt: Hip hop/eurodance-aften

Hip hop-låter solo og eurodance i grupper var kveldens oppgaver for deltagerne. Odd Einar Nordheim ble stemt ut av konkurransen.

– Neida, jeg lover, sier Odd Einar på spørsmål fra programleder Kåre Magnus Bergh om dette er det siste vi ser til ham.

Nordheim tok exiten med et smil.

– Det er vanskelig å være trist når man er kledd sånn, sier han, fortsatt iført cowboyantrekket fra gruppefremførelsen av Rednex’ «Cotton Eye Joe», som høstet jubel fra et samlet dommerpanel.

Hans solo-opptreden med De La Souls «All Good?» fikk en mer avmålt dom fra ekspertene. VGs kritiker landet på terningkast 3.

Sandra Lyng og Emil Solli-Tangen var de to øvrige som fikk færrest stemmer, uvisst i hvilken rekkefølge.

– Nå har vi kommet så langt i sesongen at det er vanskelig å gjette hvem seerne vil stemme ut på forhånd. Odd Einar gjorde det litt under greit i egen fremføring, men viste strålende innsats i gruppeoppgaven. Han har også turnert de ulike sjangerne imponerende hittil. Sannsynligvis har mange nå fått opp ørene for denne milde og blide årdølen, sier VGs anmelder Tor Martin Bøe.

Bøe vurderte fremføringene fortløpende – se nederst i saken, hvor du også kan gi ditt eget terningkast.

Forrige lørdag måtte disse deltagerne forlate konkurransen.

Gjestedommere for hip hop-bolken var Maria Lotus Karlsen og Jørgen Nordeng.

Gjestedommere for eurodance-opptredenene var Thomas Borgvang og Camilla Alvestad, som gjorde suksess med gruppen Reset rundt årtusenskiftet.

