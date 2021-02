TV-KJENDIS: Rachel Lindsay, her i Los Angeles for et par år siden. Foto: Jordan Strauss / AP

«Ungkarskvinnen» forlot Instagram etter hatmeldinger

Rachel Lindsay (35) skal ha fått så stygge meldinger fra rasende «Ungkaren»-fans at hun slettet profilen sin.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det stormer i den amerikanske «Ungkaren»-leiren etter at programlederveteranen Chris Harrison (49) nylig måtte ta pause fra skjermen etter rasismeanklager.

Den angivelige Instagram-hetsen mot Lindsay bunner i et intervju den tidligere «ungkarskvinnen» gjorde med Harrison i TV-showet «Extra».

Harrison hadde forut for intervjuet blitt kraftig kritisert fordi han så ut til å forsvare en annen tidligere deltagers angivelig rasistiske oppførsel. Lindsay, tidenes første afroamerikanske «Ungkarskvinne», var blant kritikerne, og hun konfronterte Harrison med dette.

I HARDT VÆR: «Ungkaren»-veteranen Chris Harrison. Foto: Richard Shotwell / Invision

Harrison tok konsekvensen av sine uttalelser ved å beklage og trekke seg midlertidig ut av realityshowet. Men etterpå skal Lindsay ha fått føle TV-seernes vrede – digitalt.

Det er Lindsays podkastkollega Van Lathan (40) som opplyser verden om hvorfor Lindsays Instagram nå ligger nede.

– Min medprogramleder i «Higher Learning», Rachel Lindsay, deaktiverte sin Instagram tidligere i dag. Det gjorde hun på grunn av alt hatet hun blir spammet med fra «Ungkaren»-fans, som skriver all slags stygge og hatefulle ting, sier Van Lathan i en video på Instagram.

– Få dere et liv, alle sammen! Seriøst! tordner han.

Under videotiraden skriver han: «For helvete, la Rachel være i fred. Denne trakasseringen går for langt».

En rekke store medier omtaler saken, deriblant People, «Entertainment Tonight» og TMZ.

Lathan presiserer at Lindsay ikke er ansvarlig for hvilke uttalelser Harrison kom med, og at hun ikke kan klandres for turbulensen rundt den populære realityserien.

– Det er ikke hennes jobb å unnskylde eller beskytte noen som ikke forstår hva som trigger folk i den tiden vi nå lever i. Dere angriper feil person, sier podkast-programlederen i videoen.

Ferdig med konseptet

Lindsay opplyste i etterkant av intervjuet om at Harrison hadde unnskyldt seg privat overfor henne, men at hun hadde vanskeligheter med å godta beklagelsen.

Hun sa også at hun ikke vil fornye kontrakten sin med Warner Bros, studioet bak «Ungkaren»-serien, og at hun er ferdig med konseptet for godt.

Lindsay var opprinnelig frier i «Ungkaren» i 2016. Da hun ikke fant lykken der, ble hun plukket ut til «Ungkarskvinnen» året etter. Hun er i dag gift med mannen hun valgte til slutt – Bryan Abasolo (41).