VIKINGEN?: Kan det være Morten Harket som gjemmer seg bak vikingkostymet i britiske «Maskorama»? Foto: ITV/Vincent Dolman/Shutterstoc og Andrea Gjestvang

Britiske «Maskorama»: Tror Vikingen er Morten Harket

Mange mener stemmen ikke er til å ta feil av, og at alle hintene tilsier at det er Morten Harket som gjemmer seg bak Vikingen i britiske «Maskorama».

Mens den første sesongen av «Maskorama» her i Norge var over før jul, er sesong to av britiske «Maskorama» for fullt i gang.

I «The Masked Singer UK» er det så langt den britiske popstjernen Sophie Ellis Bextor og tidligere «Spice girl» Mel B som har måttet avsløre sin identitet.

Med hele ti gjenværende deltagere følger også en haug av spekulasjoner om hvilke kjendiser som er med i gjettekonkurransen. Blant dem, hvem som skjuler seg bak karakteren Vikingen.

Etter lørdagens show mener nemlig mange at det er den norske artisten Morten Harket som gjemmer seg bak kostymet.

Det skriver blant annet Entertainment Daily.

På Twitter florerer det av spekulasjoner om at det er a-ha-stjernen som gjemmer seg bak masken.

– Jeg er 100 prosent sikker på at det er Morten Harkes stemme, og alle hintene passer, skriver en på Twitter.

En annen klarer ikke å forstå hvordan dommerne i programmet ennå ikke har gjettet Harket.

Også under videoen av Vikingens opptreden på YouTube omhandler de fleste spekulasjonene Harket.

– Det er nødt til å være Morten Harket, 100 prosent. Det er bare en person i denne verden med den stemmen, det er Morten, står det i en kommentar som har 191 likerklikk.

Dette er hintene

Mange skriver at stemmen til Vikingen ikke er til å ta feil av, og at vikingkostymet er en direkte kobling til Norge.

Et hint om «Kings rock» mener flere er en direkte oversettelse til Kongsberg, som er byen Harket er født i.

– Han fortsatte å si Vi-King og på steinen sto det Kings rock! Jeg undersøkte og det er et sted i Norge som heter Kongsberg som betyr Kings Rock/Mountain! Gjett hva fylket heter? VIKEN! Det er Morten Harket, skriver en «Maskorama»-fan på Twitter.

Vikingen bærer også rustning, sverd og hjelm. Mange viser til at a-ha-trioen Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy i 2012 fikk utdelt St. Olavs Orden.

Ifølge hintene skal Vikingen også være koblet til «The Voice», hvor Harket flere ganger har vært med som mentor i den norske versjonen.

– Mye som tyder på Harket

VGs anmelder Tor Martin Bøe har hørt opptredenen til Vikingen, og sier først at han ikke tror det er Harket.

– Men når jeg hører på «Songbird»-fremføringen en gang til, og ser bevegelsene, er det mye som tyder på Harket. Tross alt er det veldig få som høres ut som Morten Harket, sier han og legger til:

– Det eneste som taler mot er at jeg har et inntrykk av at Morten Harket ikke alltid er så god til å huske tekster. Han har i alle fall tekstene på teleprompter når a-ha spiller live. Dessuten har jo a-ha utsatt verdensturneen sin til 2022.

VG har sendt en forespørsel om kommentar til Morten Harkets og a-has management, som sier de ikke har en kommentar til saken.

Og flere av a-ha-fansen er heller ikke i tvil:

– Vikingen er definitivt Morten Harket. Ingen andre kan synge som det. Jeg har sett a-ha over et dusin ganger på konsert og det er definitivt Morten, skriver en.

– 100 prosent sikker på at Vikingen er Morten Harket. Siden jeg har sprengt ørene mine med stemmen hans siden 1985, vet jeg at det er han. Nydelig opptreden, skriver en annen.

Nysgjerrig på å høre stemmen til Vikingen? Se opptreden her.