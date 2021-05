Line Andersen til VG: − God løsning for meg

– Det er deilig å få dette ut av verden, sier Andersen etter forliket med NRK.

– Jeg har levd med dette i halvannet år. Nå skal jeg begynne på noe nytt og spennende, sier programlederen.

VG snakker med 47-åringen noen minutter etter at forliket ble kjent – etter tre dagers høydramatisk rettssak i Oslo tingrett, og et snaut døgn med nye forhandlinger mellom partene.

– Det har vært en røff uke. Til slutt så det nesten ut som det førtes to forskjellige rettssaker. Og det er jeg glad vi er ferdige med, forteller hun.

– Var dette en seier, et tap eller et kompromiss, for deg?

– Jeg tror ethvert forlik er et kompromiss. Men dette er definitivt en god løsning for meg.

– Hvordan ser Norge på Line Andersen nå?

– Jeg håper de ser Line Andersen som en som prøvde å stå opp mot systemet, og som skal ta selvkritikk. Men først og fremst en som har stått opp for noen verdier i arbeidslivet.

Line Andersen saksøkte NRK for ugyldig endringsoppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen.

Andersen får et sluttvederlag som inkluderer lønn for et år, tillegg og feriepenger, ifølge NRK.

Hun har jobbet i NRK siden 2004, og en del av forliket er at Andersen nå slutter etter omtrent 17 år i statskanalen.

Sluttvederlaget er på rundt 1.150.000 kroner. I tillegg dekker NRK 750.000 kroner av Andersens saksomkostninger.

– Etter det vi har fått opplyst utgjør dette godt under halvparten av Lines saksomkostninger, sier direktør Vibeke Fürst Haugen i Marienlystdivisjonen i NRK til kanalen.

Andersen får til sammen rundt 1,9 millioner kroner og har nå sluttet i NRK, opplyser rikskringkasteren.