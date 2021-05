PUBLIKUM: Arenaen Ahoy i Rotterdam har samlet 3500 publikummere de siste dagene. Sikkerheten i den nederlandske byen er økt før finalen. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Økt sikkerhet i Rotterdam under Eurovision

ROTTERDAM (VG) Myndighetene i Nederland har satt inn lokale, regionale og nasjonale sikkerhetsstyrker under årets Eurovision Song Contest-fest.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Når Eurovision Song Contest gjennomføres lørdag kveld er det første gang på lenge et arrangement samler artister fra over 39 forskjellige land, og flere tusen i publikum.

Coronapandemien satte en stopper for musikkfesten i 2020. Sist finalen var på TV, samlet 180 millioner personer seg til TV-skjermen for å se på.

– Som det største europeiske underholdningsarrangementet er sikkerhet på Eurovision Song Contest alltid på et høyt nivå, sier Danny Vormer, presseansvarlig i konkurransen til VG.

Under TV-sendingene i år er det 3500 personer som publikum i salen. I tillegg kommer deltagere, delegasjonene, ansatte i produksjon og folk fra pressen.

TV-sendingen har fått statusen «nasjonalt event» av de nederlandske myndighetene. Det betyr ikke bare at lokale og regionale, men også nasjonale sikkerhetsorganer er involvert i sikkerheten, forteller Vormer.

– Som et stort internasjonalt arrangement har arrangørene forberedt seg og trent for mange uforutsette arrangementer. Mange beredskapsscenarioer er på plass for å beskytte kontinuiteten i sendingen og konkurransen, sier han.

Når norske TIX opptrer lørdag kveld er det på en arena sikret med synlige og usynlige tiltak.

– Arenaens omkrets er sikret med sikkerhet i flyplasstil, Vormer.

VG har sett økt sikkerhet de siste dagene. Vormer ønsker ikke å kommentere hva slags spesifikke sikkerhetstiltak som er satt inn.

– Et bredt spekter av private og offentlige tjenester er involvert i sikkerhet rundt Eurovision Song Contest.