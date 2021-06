DEBATTANTER: Svein Østvik brente munnbind foran Stortinget. Det har Leif Einar Lothe lite til overs for. Foto: Helge Mikalsen og Janne Møller-Hansen/VG

Charter-Svein og Lothepus opp i Kringkastingsrådet

En klage på debatten mellom realitykjendisene Svein Østvik (59) og Leif Einar Lothe (51) blir tema i Kringkastingsrådet torsdag.

Klager mener at det er lavmål av NRK å invitere to realitydeltagere for å debattere smittevernstiltak.

Den aktuelle «Debatten»-sendingen gikk på lufta 27. april, og Lothepus og Charter-Svein debatterte tiltakene mot pandemien. 538.000 seere benket seg foran munnbindkrangelen.

Programleder Fredrik Solvang (44) innledet sendingen med å si at disse to «er med fordi de representerer to ganske tydelige fløyer i samfunnet».

Da det var klart hvor mange som hadde fått med seg programmet, uttalte Solvang at hvis «Debatten» fikk så mange til «å forstå litt mer om sentrale temaer i pandemien ved å lokke med duell mellom Charter-Svein og Lothepus», oppnådde de hensikten.

Bakgrunnen for at de to realitykjendisene ble invitert til «Debatten», var at Lothe – eller «Lothepus», som den tidligere «Farmen»-vinneren kalles – har uttalt seg svært kritisk til Østviks holdning til coronarestriksjonene.

Østvik, best kjent som «Charter-Svein», var blant dem som 11. april stilte opp foran Stortinget og brente munnbind, fordi han mener restriksjonene i Norge er for strenge.

Fakta om Kringkastingsrådet: Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum.

Rådet er publikums forlengede arm. Alle som er misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan klage til Kringkastingsrådet. Rådet møtes seks til åtte ganger i året. Vis mer

NRKs dekning av Israel og Palestina blir også tema torsdag, i det som er det siste møtet i Kringkastingsrådet før sommeren.

Totalt er det kommet 197 henvendelser til Kringkastingsrådet i forkant av møtet, melder NRK på sine nettsider.

Henvendelsene går ut på at NRK beskyldes for å driver ensidig journalistikk for den ene part.

Kanalens utenrikssjef, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, deltar på møtt for å svare på anklagene.

BETENT: Bilde fra april i år, der palestinere prosterte ved grensegjerdet mot i Israel øst for Khan Younis på Gazastripen. Foto: Harald Henden, VG

NRK skriver selv at knapt noen annen sak er blitt så ofte debattert i Kringkastingsrådet som nettopp hvordan NRK dekker den betente situasjonen mellom palestinere og staten Israel.

